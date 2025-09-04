Αλλαγή σχεδίου στις οδικές εργασίες του Δήμου Λευκωσίας – Σε αυτό τον δρόμο θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση

Αντί τούτων, θα διεξαχθούν εργασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης νέου ασφαλτικού οδοστρώματος στην οδό Αγίου Ιλαρίωνος, τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και της απαιτούμενης σήμανσης, ο δρόμος θα αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις καθορισμένες παρακάμψεις για την ασφάλεια και διευκόλυνσή τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων. Ο Δήμος εκφράζει την κατανόησή του για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ζητά τη συνεργασία του κοινού ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το ταχύτερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος της περιοχής.