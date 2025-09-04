Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕλεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

 04.09.2025 - 11:55
Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, από το «επαρχιακό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί, ο οποίος είναι ένας εκ των δικηγόρων των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στις φυλακές του ψευδοκράτους.

Το «δικαστήριο» διέταξε την "αποφυλάκιση" του Μουράτ Μετίν Χακκί με την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 200.000 τουρκικών λιρών. Επιπλέον, τέθηκε ως όρος η υπογραφή εγγυητηρίου από δύο «πολίτες» για ποσό 500.000 λιρών έκαστος. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα και διατάχθηκε η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών του εγγράφων στην «αστυνομία».

Κατά τη διαδικασία, ο «ανακριτής της υπόθεσης» συνέδεσε τη "σύλληψη" του κ. Χακκί με την υπόθεση των πέντε  Ελληνοκυπρίων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν, ο δικηγόρος φέρεται να παραβίασε τη «νομοθεσία» περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υποστηρίχθηκε ότι υπάλληλος του «κτηματολογίου» φωτογράφιζε έγγραφα από τα αρχεία και τα προωθούσε, μέσω ενός μεσίτη που έχει ήδη συλληφθεί, στον Μουράτ Χακκί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής» ανέφερε επίσης ότι κατά την έρευνα στο γραφείο του εντοπίστηκαν «παρόμοια έγγραφα», στοιχεία που αφορούν εταιρεία, καθώς και ένα έγγραφο μεταφρασμένο από τα ελληνικά, τα οποία φέρονται να τον εμπλέκουν στην υπόθεση. Ο «ανακριτής» δήλωσε ότι, παρόλο που η έρευνα συνεχίζεται, το στάδιο στο οποίο ο δικηγόρος θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέμβει έχει ολοκληρωθεί, και για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε ένσταση στην αποφυλάκισή του υπό όρους.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «προϊόν φαντασίας». Δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι αθώος και πως, παρόλα αυτά, η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση στους περιοριστικούς όρους προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της «αστυνομίας». Εξέφρασε δε, την πεποίθηση ότι η έρευνα θα αποδείξει την αθωότητα του κ. Χακκί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συναντώνται σήμερα στο Παρίσι εν μέσω αμφιβολιών για την υποστήριξη του Τραμπ

 04.09.2025 - 11:50
Επόμενο άρθρο

Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

 04.09.2025 - 11:58
Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

  •  04.09.2025 - 06:33
ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

  •  04.09.2025 - 11:03
Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

  •  04.09.2025 - 11:55
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

  •  04.09.2025 - 10:18
Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

  •  04.09.2025 - 11:58
Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

  •  04.09.2025 - 11:36
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

  •  04.09.2025 - 10:15
Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.09.2025 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα