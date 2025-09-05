Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΖωντανός τελικά ο πατέρας του τρίχρονου που διασώθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα – Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα
ΔΙΕΘΝΗ

Ζωντανός τελικά ο πατέρας του τρίχρονου που διασώθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα – Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα

 05.09.2025 - 15:43
Ζωντανός τελικά ο πατέρας του τρίχρονου που διασώθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα – Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα

Αφού αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, ο πατέρας του τρίχρονου αγοριού που διασώθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα βρέθηκε τελικά ζωντανός.

Η οικογένεια τον βρήκε στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ της Λισαβόνας, έπειτα από μια σειρά απεγνωσμένων αναζητήσεων.

Σε ανακοίνωση, η Αστυνομία δήλωσε ότι έμαθε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως ο Γερμανός πολίτης που είχε ταυτοποιηθεί χθες ως ένα από τα θύματα, στην πραγματικότητα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ, όπως έγραψαν ΜΜΕ της Πορτογαλίας.

Πώς βρήκαν ζωντανό τον πατέρα του παιδιού που αρχικά αναφέρθηκε νεκρός

Μετά από πολλές προσπάθειες σε διάφορα νοσοκομεία, η οικογένεια κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον Γερμανό άνδρα στο Σαν Ζοζέ, όπου νοσηλευόταν ως ένας από τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, αρχικά η οικογένεια είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του πατέρα του παιδιού και πήγε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Λισαβόνας, για να αναγνωρίσει τη σορό. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον βρουν ανάμεσα στα θύματα.

Στη συνέχεια, στο κέντρο της Λισαβόνας, τα μέλη της οικογένειας έδειξαν τη φωτογραφία του άνδρα σε έναν αστυνομικό. Ήταν αυτός ο αστυνομικός που τους οδήγησε στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ, όπου ο 46χρονος πατέρας νοσηλευόταν μέχρι τότε χωρίς ταυτοποίηση.

Το παιδί έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε πηγή του νοσοκομείου στην εφημερίδα Público.

Η μητέρα του παιδιού, 45 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Σάντα Μαρία.

Το τραγικό δυστύχημα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 16 θανάτους και έχουν τραυματιστεί 23 άτομα.

Πηγή: newsbeast.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Χριστοφίδης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 17χρονος - Παρασύρθηκε από όχημα 20χρονης ενώ διασταύρωνε τον δρόμο
Ολοήμερα ΤΩΡΑ: Όταν το σχολείο κλείνει στις 1:05, καταρρέει και η οικογενειακή οικονομία
ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Μελίνα Ασλανίδου περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση: «Ήταν ένας απλός άνθρωπος»

 05.09.2025 - 15:39
Επόμενο άρθρο

Αντζελίνα Τζολί: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της για την ταινία «Anxious People»

 05.09.2025 - 15:41
Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Τη θέση ότι οι σημερινές δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας ξεκαθάρισαν το τοπίο και υπογράμμισαν ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι απολύτως βιώσιμο και υλοποιήσιμο, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συνέδριο που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

Έλληνας Υπ. Ενέργειας: Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο

  •  05.09.2025 - 16:19
Δέσμευση από Αίγυπτο για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου - «Είναι η πιο σημαντική χώρα της περιοχής», είπε ο ΠτΔ

Δέσμευση από Αίγυπτο για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου - «Είναι η πιο σημαντική χώρα της περιοχής», είπε ο ΠτΔ

  •  05.09.2025 - 15:13
Κατεχόμενα: Ακυρώθηκε ένα διάταγμα «κράτησης» των 5 Ε/κ, αλλά μένουν στη «φυλακή» με άλλο

Κατεχόμενα: Ακυρώθηκε ένα διάταγμα «κράτησης» των 5 Ε/κ, αλλά μένουν στη «φυλακή» με άλλο

  •  05.09.2025 - 14:52
Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι Λάρνακας, κατάλοιπα και στην Ορόκλινη – Ψάχνουν την πηγή οι Αρχές

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι Λάρνακας, κατάλοιπα και στην Ορόκλινη – Ψάχνουν την πηγή οι Αρχές

  •  05.09.2025 - 15:59
Από το κελί συντόνιζε απόπειρες φόνου – Εφετείο επικύρωσε ποινή 40 χρόνων σε ισοβίτη

Από το κελί συντόνιζε απόπειρες φόνου – Εφετείο επικύρωσε ποινή 40 χρόνων σε ισοβίτη

  •  05.09.2025 - 13:40
Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

  •  05.09.2025 - 14:50
Αμαλιάδα: Από ασφυξία πέθανε ο Παναγιωτάκης - Τι αναφέρει το πόρισμα «φωτιά»

Αμαλιάδα: Από ασφυξία πέθανε ο Παναγιωτάκης - Τι αναφέρει το πόρισμα «φωτιά»

  •  05.09.2025 - 14:07
Αποκάλυψη από Λοϊζίδη: Σκέψεις του Νταμάτο για ξένους στο VAR!

Αποκάλυψη από Λοϊζίδη: Σκέψεις του Νταμάτο για ξένους στο VAR!

  •  05.09.2025 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα