Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νέος Οδυσσέας

Σκεφτείτε σε πόσο άθλια κατάσταση βρισκόμαστε όταν σχεδόν πανηγυρίζουμε που α) ένα ευρωπαϊκό όργανο ερευνά πιθανή διασπάθιση χρήματος και διαφθορά στη χώρα μας με κίνδυνο να διασυρθούμε ακόμα μια φορά διεθνώς και β) η έρευνα γίνεται χωρίς την παραμικρή εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας. Όχι πείτε μου, δεν είναι να ανασαίνεις με ανακούφιση;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το σκάνδαλο μεγατόνων του τερματικού από την άνοιξη του 2024 μετά από καταγγελία της Ελεγκτικής Υπηρεσία και μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις διαβόητες πια δηλώσεις της Σάβιας Ορφανίδου μετά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή:

«Κανένας άλλος θεσμός δεν συμμερίζεται την άποψη του Γενικού Ελεγκτή ότι ήταν παράνομη η κατακύρωση στον συγκεκριμένο εργολάβο. Καμία άλλη αρχή δεν επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι δεν είχε ο εργολάβος την τεχνική επάρκεια για να φέρει εις πέρας το συγκεκριμένο έργο. Καμία υπηρεσία δεν ανέφερε ότι υπήρξε αντιθεσμική ή πολιτική παρέμβαση από τον οποιοδήποτε και ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που διέπει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Κανένας άλλος δεν θεωρεί ως λανθασμένες και παράνομες τις επιπρόσθετες πληρωμές που εγκρίθηκαν νόμιμα μέσα από τη σωστή διαδικασία». Με το “κανένας άλλος” εννοεί είτε φορείς που ελέγχονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΤΥΦΑ, προηγούμενη κυβέρνηση), είτε εκείνους που η ΕΕ άφησε εσκεμμένα έξω από τη διερεύνηση της υπόθεσης (όπως η Νομική Υπηρεσία). Βασικά η γεμάτη σιγουριά δήλωση της Σάβιας (που εκπροσωπούσε επίσημα τον ΔΗΣΥ) πάλιωσε όπως το φρέσκο γάλα. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει στη διάθεσή του μια έκθεση 142 σελίδων για το φιάσκο του Βασιλικού που μπορεί να τον πάει πετώντας από τις εκλογές του ‘26 μέχρι τις Προεδρικές του ‘28.

Όπως έγραψε ο «Πολίτης», η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ενδεχόμενη απάτη, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και φαινόμενα διαφθοράς τόσο στη διαγωνιστική διαδικασία όσο και στη διαχείριση του έργου. Στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησε στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολιτικών, νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών, αναζητώντας -τι άλλο;- μίζες. Να σας θυμίσω πως η κυβέρνηση γνώριζε και απέκρυψε σκόπιμα την έρευνα και μόνο όταν αποκαλύφθηκε βγήκε να ψελλίσει ότι ναι, διεξάγεται έρευνα αλλά χωρίς την εμπλοκή των κυπριακών αρχών. Για την ακρίβεια την έρευνα διεξάγει κλιμάκιο της Αστυνομίας το οποίο λαμβάνει απευθείας οδηγίες από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο, καθώς η τελευταία λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς να λαμβάνει εντολές από θεσμικά όργανα της ΕΕ ή εθνικές κυβερνήσεις. Το πλέον παρήγορο; Τόσο ο Αρχηγός της Αστυνομίας όσο και οι δυο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης, δεν έχουν καμία εμπλοκή για την πορεία των ποινικών ανακρίσεων, ούτε καν ενημερώνονται γι’ αυτές. Γι’ αυτό ίσως έχει κόψει κρύος ιδρώτας τους εμπλεκόμενους που ήταν μαθημένοι στους αργούς ρυθμούς, τα παραθυράκια και τις μάλλον αμφιλεγόμενες μεθόδους απαλλαγής “για λόγους δημοσίου συμφέροντος” που μας έχει συνηθίσει η εγχώρια “δικαιοσύνη”. Σκεφτείτε κατάντια να παρακαλάς να μην αναλάβουν κάποια υπόθεση -και δη ένα τεράστιο σκάνδαλο- οι τοπικές αρχές. Κάπως έτσι νιώθουν οι μικρές κοινωνίες που ζουν υπό τον φόβο των καρτέλ, της μαφίας ή κάποιου πανίσχυρου προύχοντα. Μετά μυξοκλαίνε ότι οι εμμονές του Οδυσσέα απαξίωσαν τους θεσμούς στα μάτια του κόσμου. Και όχι η διαπλοκή, η κουμπαροκρατία, η ανικανότητα, τη απληστία, η ατιμωρησία και η βαθιά ριζωμένη διαφθορά.

Και να ήταν μόνο το Βασιλικό. Όπως αποκάλυψε ο “Φιλελεύθερος” η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας για πιθανά ποινικά αδικήματα. Κι εδώ οι ερευνηθέντες είναι all star cast, άριστοι των αρίστων: πρώην κυβερνητικά στελέχη του Αναστασιάδη, κρατικοί λειτουργοί, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα αλλά και στελέχη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βασικότερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από την έρευνα είναι το πως μια εταιρεία που προέκυψε από το πουθενά και χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή έστω τεχνογνωσία για ένα τόσο τεράστιας εμβέλειας και σημασίας έργο (όπως η ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας) υπέβαλε αίτηση και πέτυχε χρηματοδότηση 658(!) εκατ. ευρώ, από τα οποία 101 προήλθαν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και άλλα 100 εκατ. έσκασε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω δανεισμού. Δηλαδή λεφτά που δεν είχε και θα κληθούν πάλι να πληρώσουν οι γνωστοί μαλάκες της υπόθεσης, δηλαδή εμείς.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε πλέον για αναποδιές ή κακή στιγμή αλλά για επαναλαμβανόμενο μοτίβο που θέλει σχεδόν κάθε μεγαλόπνοο έργο της δεκαετούς λαίλαπας που αποκαλείται “διακυβέρνηση Αναστασιάδη” να καταλήγει ένα μεγαλοπρεπές clusterfuck που θα το πληρώνουν χρυσό μέχρι και τα δισέγγονά μας (σε αντίθεση με κάποιων άλλων τα δισέγγονα που ίσως να μην χρειαστεί να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους). Και το χειρότερο: Αυτά τα επικών διαστάσεων, εξόφθαλμα, κοστοβόρα και καταστροφικά όχι μόνο για το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας (που όπως φαίνεται θα καίει μαζούτ μέχρι να σβήσει ο ήλιος) φιάσκο καλείται να τα διαχειριστεί η... φυσική συνέχεια της δεκαετίας Αναστασιάδη, όπως αυτολανσάρεται συχνά πυκνά η κυβέρνηση του πρώην yesman (και μέλους του Υπουργικού του) Νίκου Χριστοδουλίδη, έχοντας ας “αντιπολίτευση” τον ΔΗΣΥ που υπήρξε επί Αβέρωφ μόνιμος κλακαδόρος του παντοδύναμου Νίκαρου και εννοείται πως δεν είδε ποτέ του κανένα σκάνδαλο, καμία παρατυπία και ουδεμία διαφθορά. Άλλωστε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί διαφθορά, όχι τα διαβατήρια ή τα ταξιδάκια στις Σευχέλλες με το τζετ του Σαουδάραβα, αλλά την... προσπάθεια γονέων να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο σχολείο από αυτό που προβλέπεται βάσει της μόνιμης τους κατοικίας!

Καταλαβαίνετε πόσο καλά θα πάει κι αυτό, έτσι δεν είναι;

Η στήλη είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο, πριν ακόμα ο Νίκαρος γίνει Τέως, ότι ακόμα δεν είδαμε τις πραγματικές επιπτώσεις της διαβόητης δεκαετίας Αναστασιάδη που θ’ αρχίσουν να σκάνε στα χέρια των επόμενων όπως το παιχνίδι με τη “βόμβα” που αλλάζει χέρια. Βέβαια τώρα που τις νιώθουμε στο πετσί μας είναι ήδη αργά: οι θεσμοί διαβρώθηκαν, λαϊκιστές και ακροδεξιά καλπάζουν, κανένα ζωτικής σημασίας έργο δεν υλοποιήθηκε (και ούτε πρόκειται), η ατιμωρησία είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και αυτοί που καλούνται να διαχειριστούν τα απανωτά σκάνδαλα και φιάσκο είναι οι στενοί συνεργάτες εκείνων που τα προκάλεσαν ή κρύβονται από πίσω.

Γι’ αυτό υποδεχόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λες και είναι οι συμμαχικές δυνάμεις το ‘45.

Η φωτογραφία από τη φιέστα (κι άστα) της εξαγγελίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μαντεύετε φαντάζομαι που θα βάλουμε την τεράστια πρίζα που κρατάει ο Νίκαρος (κάνει ρίμα με την υφαλοκρηπίδα)