Βουλή: Ξεκινά η κατ΄άρθρον συζήτηση για Εθνικό Ταμείο Απώλειας Χρήσης κατεχόμενων περιουσιών

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας ης συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι ήταν εποικοδομητική η συζήτηση και πολύ καλές οι προτάσεις που κατατέθηκαν από όλους τους φορείς, προσθέτοντας ότι θα τις δώσουν γραπτώς μέχρι την Παρασκευή, ούτως ώστε να ετοιμαστεί έγγραφο εργασίας για την κατ΄άρθρον συζήτηση.

«Αρχίζουμε την κατ΄άρθρον συζήτηση για να τελειώσουμε εντός του χρονοδιαγράμματος, το οποίο έχουμε οριοθετήσει. Η Νομική Υπηρεσία πρέπει να σας πω ότι έθεσε κάποια ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Δεν μπορεί να ψηφιστεί, μας είπε, ως έχει, γιατί απαιτούνται δαπάνες και κόστος, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από τη Βουλή. Αυτή ήταν η θέση της Νομικής Υπηρεσίας».

Από το Υπουργείο Οικονομικών, συνέχισε «ακούσαμε ότι το Υπουργείο δεν φέρνει ένσταση, δεδομένου ότι υπάρχουν τα έσοδα από το 0,4%, περίπου 20 εκατομμύρια το χρόνο» προσθέτοντας πως αν ο προϋπολογισμός του ταμείου θα κυμαίνεται στα 20 εκατομμύρια το χρόνο «τότε δεν έχουν ένσταση για να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία».

Ανέφερε, επίσης, ότι οι μελέτες του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για την απώλεια χρήσης αρχίζουν από τα 100 εκατομμύρια το χρόνο.

«Εάν η Κυβέρνηση θα λειτουργήσει αυτό το ταμείο με 20 εκατομμύρια το χρόνο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα πρόκειται για ψίχουλα προς το προσφυγικό κόσμο και θα πρόκειται για ακόμα ένα εμπαιγμό, θα πρόκειται για παραμύθια της Χαλιμάς. Καλέσαμε το Υπουργείο Οικονομικών να επεξεργαστεί τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην Επιτροπή για προικοδότηση αυτού του ταμείου, ούτως ώστε να είναι αξιοπρεπής η αποζημίωση της απώλειας χρήσης», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, σε δηλώσεις του είπε ότι πρόκειται για μια πρόταση που στοχεύει στην θεσμική, ηθική και οικονομική αναγνώριση της απώλειας χρήσης των περιουσιών αυτών, η οποία εδώ και δεκαετίες βαραίνει χιλιάδες εκτοπισμένους πολίτες.

«Χαιρετίζουμε την εποικοδομητική στάση της Κυβέρνησης, καθώς και την ομόφωνη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων. Αυτό καταδεικνύει ότι, στα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά δίκαια ζητήματα, μπορούμε να επιδεικνύουμε πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και υπευθυνότητας προς όφελος της κοινωνίας, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αντιλήψεις του παρελθόντος», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι «πάνω από όλα θέτουμε την αξιοπρεπή οικονομική ενίσχυση και στήριξη των εκτοπισμένων και μη ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου».

«Όταν πριν 2 περίπου χρόνια άρχισα να γράφω αυτή την πρόταση και το πλαίσιο με τα επιχειρήματα, ήμουν βέβαιος ότι τόσο όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα όσο και η Κυβέρνηση θα ήταν θετική και αυτό ως ΔΗΣΥ το χαιρετίζουμε. Ακούσαμε τους θεσμούς, όλοι είναι υπέρ. Τα όποια ζητήματα υπάρχουν θα εξεταστούν στην κατ΄άρθρον συζήτηση. Στόχος είναι να καταλήξουμε στην αξιοπρεπή στήριξη των εκτοπισμένων μέσα και από τη Συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κάρουλλας είπε ότι σύμφωνα με προγραμματισμό η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια περί το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου προς ψήφιση.

«Στόχος είναι να τελειώσει το συντομότερο, ούτως ώστε να αναμένουμε από την Κυβέρνηση πέρα από τα έσοδα του 0,4% να συμβάλουμε με κρατική χορηγία σεβαστή, για να μπορεί να λειτουργήσει», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, σε δηλώσεις του είπε ότι η ανάγκη θεσμοθέτησης της οικονομικής στήριξης στη βάση της απώλειας χρήσης, μισό αιώνα μετά τον εκτοπισμό, είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, με τη σημερινή σύνθεση και αξιοποιώντας τη σημαντική προεργασία του πρώην Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Σοφοκλή Φυττή, παραχώρησε, από το 2022, στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών το απαραίτητο νομοθετικό εργαλείο, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική στήριξη για την απώλεια χρήσης της κατεχόμενης περιουσίας. Αυτό ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη θεσμοθέτηση αυτού του δικαιώματος», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός, συνέχισε, ότι σειρά Κυβερνήσεων ενέταξαν το ζήτημα αυτό στα προεκλογικά τους προγράμματα, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί.

«Σήμερα, μέσα από έναν ειλικρινή και παραγωγικό διάλογο μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει το δεύτερο και αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση και εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου της οικονομικής στήριξης στη βάση της απώλειας χρήσης κατεχόμενης περιουσίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε τη συνδεσιμότητα της κατεχόμενης περιουσίας με τα παιδιά και τα εγγόνια των εκτοπισθέντων του 1974. Περιορίζουμε την προσφυγή στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, εκεί όπου ξεπουλιούνται έναντι πινακίου φακής ελληνοκυπριακές κατεχόμενες περιουσίες. Και ενισχύουμε το πλαίσιο διαφύλαξης του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα των κατεχομένων» περιουσιών, συμπλήρωσε.

Γιατί, είπε, Κυπριακό θα υπάρχει, μεταξύ άλλων, όσο υπάρχουν ελληνοκυπριακές κατεχόμενες περιουσίες, που διεκδικούνται από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μιχάλης Γιακουμή, σε δηλώσεις του είπε ότι η ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών συνιστά μια ουσιαστική πράξη δικαιοσύνης για όλους τους πρόσφυγες της Κύπρου, οι οποίοι εδώ και πέντε δεκαετίες στερούνται τη χρήση των περιουσιών τους στις κατεχόμενες περιοχές.

«Το Ταμείο αυτό στοχεύει στη συγκέντρωση και ορθολογική διαχείριση πόρων, ώστε να υλοποιηθούν προγράμματα οικονομικής στήριξης για τους εκτοπισμένους συμπολίτες μας. Δεν είναι απλώς μια νομοθετική ρύθμιση· είναι μια ξεκάθαρη δέσμευση της πολιτείας ότι δεν ξεχνά και δεν εγκαταλείπει τους πρόσφυγες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε ο κ. Γιακουμή, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο θα λειτουργήσει με πλήρη διαφάνεια, σαφή κριτήρια και κοινωνική δικαιοσύνη.

«Θέλω να τονίσω ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθεί υποκατάστατο του δικαιώματος επιστροφής στις περιουσίες και τις πατρογονικές εστίες, αλλά εργαλείο στήριξης μέχρι την τελική δικαίωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να στέκεται έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πρόσφυγες και να διεκδικεί με συνέπεια τα δικαιώματα και την αποκατάστασή τους», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ