ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασαν καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

 09.09.2025 - 15:03
ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασαν καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

Καταρρακτώδεις βροχές ξέσπασαν λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχές του Τρόοδους.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook, είναι ενδεικτικά της έντασης των βροχών σε κάποιες περιπτώσεις

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται τοπικά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και σε περιοχές στα βορειοανατολικά. Σε περιοχή καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τόπους θα παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση. Κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

