Πέντε μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν στη δίκη Αϊκούτ για τις Ε/κ περιουσίες

Η υπόθεση αφορά την ανέγερση οικιστικών και τουριστικών συγκροτημάτων από τον κατασκευαστικό όμιλο εταιρειών Afik, συμφερόντων του κατηγορουμένου, σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, και συγκεκριμένα στις περιοχές Γαστριών Αμμοχώστου και Τρικώμου για τα έργα «Caesar Beach» και «Caesar Blue».

Ο κ. Αϊκούτ, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, παρακολούθησε τη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα. Την Κατηγορούσα Αρχή εκπροσώπησε ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α', Ανδρέας Αριστείδης, και την υπεράσπιση η δικηγόρος Μαρία Νεοφύτου.

Στην έναρξη της σημερινής ακρόασης, η Κατηγορούσα Αρχή έλαβε άδεια από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Χριστιάνα Παρπότα, για την προσθήκη ενός επιπλέον μάρτυρα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου στις 09:15 το πρωί.

Η κατάθεση της λειτουργού του Κτηματολογίου

Πρώτη κλήθηκε στο βήμα η Ειρήνη Ποσπορίδου, βοηθός κτηματολογικός λειτουργός στο Παραλίμνι, η οποία επιβεβαίωσε την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία στις 17 Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με αυτή, ετοίμασε και παρέδωσε στις αρχές καταλόγους ιδιοκτησίας για 19 τεμάχια γης στην κατεχόμενη κοινότητα Γαστριών, στα οποία φέρεται να έγινε η παράνομη ανάπτυξη. Οι κατάλογοι περιελάμβαναν τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών και τα μερίδιά τους, ενώ για ένα τεμάχιο δεν εντοπίστηκαν στοιχεία.

Κατά την αντεξέτασή της από την υπεράσπιση, η κ. Ποσπορίδου εξήγησε τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τους τοπογραφικούς χάρτες του Κτηματολογίου, διευκρινίζοντας ότι οι χάρτες είναι προπολεμικοί και κάποιες αλλαγές, όπως η μετατροπή κλασματικών αριθμών τεμαχίων σε ακέραιους, έγιναν μετά την εισβολή του 1974 για σκοπούς εκσυγχρονισμού. Σημείωσε την εγκυρότητα των αρχείων του Κτηματολογίου, αναφέροντας ότι οι καταγραφές έγιναν με βάση τίτλους ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ιδιοκτήτες, αλλά και με τη βοήθεια κοινοταρχών και αγροφυλάκων. Διευκρίνισε επίσης ότι οι εκθέσεις λεπτομερειών ακινήτων που ετοίμασε για την Αστυνομία έχουν την ίδια βαρύτητα με τους τίτλους ιδιοκτησίας όσον αφορά την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Μαρτυρίες ιδιοκτητών και κληρονόμων

Ακολούθησε η κατάθεση της Μαρίας Μυλωνά Κυπριανού, με καταγωγή από την Ακανθού, η οποία είναι διαχειρίστρια της περιουσίας της αποβιώσασας μητέρας της. Κατέθεσε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια πληροφορήθηκε πως εταιρεία ξένων συμφερόντων προχωρούσε σε ανάπτυξη σε τεμάχιο που ανήκε στη μητέρα της, χωρίς την έγκρισή της. Ανέφερε επίσης πως Ελληνοκύπριος δικηγόρος είχε προσεγγίσει την αδελφή της για την πώληση του ακινήτου, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε κατηγορηματικά. Η μάρτυρας δήλωσε ότι η οικογένειά της ουδέποτε πώλησε το εν λόγω τεμάχιο και δεν προτίθεται να αποταθεί στην «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας» στα κατεχόμενα.

Τρίτος μάρτυρας ήταν ο Σταύρος Γεροσίμου, επίσης από την Ακανθού, ο οποίος κατέθεσε για λογαριασμό των εξαδέλφων του, ιδιοκτητών τεμαχίου στην περιοχή «Βασιλικές». Η υπεράσπιση ήγειρε ένσταση για εξ ακοής μαρτυρία, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Ο κ. Γεροσίμου ανέφερε πως, κατόπιν ενημέρωσης από τον ξάδελφό του, ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό, επισκέφθηκε την περιοχή και διαπίστωσε εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τα όρια του συγκεκριμένου τεμαχίου.

Η μάρτυρας Θεογνωσία Σωτηρίου από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας κατέθεσε ότι η ίδια και τα αδέλφια της κληρονόμησαν τεμάχιο στην περιοχή «Κοκκινόραφα». Είπε ότι γνώριζε εδώ και 2-3 χρόνια για την παράνομη ανάπτυξη στο ακίνητό τους, την οποία είδε και η ίδια κατά τη διάρκεια επίσκεψή της στα κατεχόμενα. Διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι ούτε η ίδια, ούτε κανείς από τους συγγενείς της πούλησε την περιουσία ή έδωσε άδεια για οποιαδήποτε κατασκευή.

Τελευταίος κατέθεσε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εκ μέρους του πατέρα του που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ανέφερε ότι ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης τεμαχίου στην Ακανθού, το οποίο ουδέποτε πούλησε ή έδωσε άδεια για εκμετάλλευσή του. Ο ίδιος πληροφορήθηκε για την παράνομη ανάπτυξη από την Αστυνομία.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου στις 09:15 το πρωί. Το δικαστήριο διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ