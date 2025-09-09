Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Παράλληλα, έβαλε τέλος στις φήμες περί ηγετικού ρόλου για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα για συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, ξεκαθαρίζοντας πως η ηγεσία είναι μεταβατική και με αυτή θα οδηγηθεί στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Όπως ανέφερε, θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει «με ή χωρίς σταυρό», με στόχο –όπως είπε– «καθαρό μήνυμα προς τον κόσμο».

Αναφορικά με τα σενάρια για πιθανή συμπόρευση με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο κ. Μιχαηλίδης ήταν κατηγορηματικός: «Η κ. Χαραλαμπίδου ανήκει σε άλλο κόμμα. Δεν συζητήσαμε τέτοιου είδους θέματα. Αποκλείεται από την ηγετική πυραμίδα του Άλμα, η οποία έχει ήδη κλειδώσει. Αν, ωστόσο, αποφασίσει να μην συνεχίσει με το ΑΚΕΛ και θέλει να είναι μέρος του ψηφοδελτίου μας, θα είμαστε ευτυχείς να την φιλοξενήσουμε ως μια από τους 56 βουλευτές, χωρίς άλλα χαρακτηριστικά».

Ο επικεφαλής του Άλμα τόνισε πως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένες πολιτικές θέσεις για καίρια ζητήματα όπως το στεγαστικό, το φορολογικό, την κοινωνική πολιτική και την ενέργεια. Στόχος, πρόσθεσε, είναι το ψηφοδέλτιο να είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, εξηγώντας ότι στο καταστατικό του κόμματος έχουν τεθεί αυστηρές πρόνοιες, όπως ο αποκλεισμός υπουργών ή Προέδρων της Δημοκρατίας από την ηγεσία.

Κλείνοντας, ο κ. Μιχαηλίδης ανακοίνωσε πως αν εκλεγεί, θα αποποιηθεί τη σύνταξή του. «Όλοι όσοι εκλεγούν θα έχουν υποχρέωση έναντι του κινήματος να αποποιηθούν σύνταξη, ακόμη κι αν είναι απόλυτα νόμιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.