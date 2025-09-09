Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές 2026: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις υποψηφιότητες στον ΔΗΣΥ - « Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις»

 09.09.2025 - 14:52
Σε δηλώσεις προέβη ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος για υποβολή υποψηφιοτήτων στο ψηφοδέλτιο ΔΗΣΥ.

Όπως σημειώνει, «σήμερα υποβλήθηκε επίσημα το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό μας. Είναι μέρα χαράς, είναι μέρα δημοκρατίας!

Ξεκινάμε έγκαιρα και δυναμικά, ξεκινάμε πρώτοι με ενθουσιασμό και πίστη στον στόχο μας: να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη, στη Βουλή και στην κοινωνία. Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις.

Το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη. Μέσα από ανοικτές, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, η Παράταξή μας βγαίνει πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, ακόμη πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής.

Επιτρέψτε μου, όμως, να μείνουμε σήμερα ως εδώ. Το επαγγελματικό προσωπικό θα προχωρήσει στον απαραίτητο έλεγχο όλων των τυπικών προϋποθέσεων για κάθε υποψηφιότητα, όπως προβλέπεται με βάση το Καταστατικό.

Θα προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις τις επόμενες μέρες. Εξάλλου να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εδρών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα έχουμε το αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου, οπότε αναμένουμε λίγες ακόμη μέρες.

Ένα είναι το συμπέρασμα και το μήνυμα. Συνεχίζουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό με δύναμη και καθαρό στόχο να πάρουμε τον τόπο μπροστά. Συστρατευόμαστε για να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρωταγωνιστική δύναμη του τόπου. Η δύναμη και η Παράταξη που έφερε θετικά αποτελέσματα όταν κλήθηκε από την κοινωνία να κυβερνήσει την πατρίδα μας».

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

