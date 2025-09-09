«Ήταν η ψυχή μου»: Συγκλονίζει ο δίδυμος αδερφός του Mercury Psillakis που τον κατασπάραξε καρχαρίας

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί, όταν ο 57χρονος έκανε σέρφινγκ με φίλους περίπου 100 μέτρα από την ακτή, εντός του διχτυού προστασίας από καρχαρίες.

Ο δίδυμος αδελφός του, Mike, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει: «Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της ζωής μου. Ήταν το Γιν μου, ήμουν το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή».

Συντετριμμένος συμπλήρωσε: «Ο Mercury ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι. Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά μοναδικές».

Ο Mike υπογράμμισε ότι το μήνυμα της ζωής του αδελφού του ήταν να ζει κανείς με πάθος: «Να εκφράζετε όλα σας τα συναισθήματα, χαρά, λύπη, θυμό. Να λέτε στους αγαπημένους σας ότι τους αγαπάτε. Να τους κρατάτε σφιχτά. Να αφήνετε στην άκρη το φίλτρο που κρύβει ποιοι πραγματικά είστε. Ήταν παθιασμένος με την αυθεντικότητα. Ήταν η ψυχή κάθε γιορτής και η ενέργειά του γέμιζε κάθε χώρο».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες αφότου τα δίχτυα προστασίας τοποθετήθηκαν εκ νέου στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η πολιτειακή κυβέρνηση σχεδίαζε να προχωρήσει σε πιλοτική κατάργησή τους, ωστόσο το σχέδιο ανεστάλη.

Η διευθύντρια Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νότιας Αυστραλίας, Brianna Le Busque, σχολίασε ότι τα δίχτυα δεν αποτελούν πραγματικό μέσο προστασίας: «Η αναστολή της δοκιμαστικής αφαίρεσης των διχτυών είναι δυστυχής, καθώς τα δίχτυα δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος αποτροπής. Στην πραγματικότητα δημιουργούν στους λουόμενους μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα