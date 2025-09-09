Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧάος στο Νεπάλ: Κάηκε ζωντανή η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού στις διαδηλώσεις – Εγκλωβισμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στο Νεπάλ: Κάηκε ζωντανή η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού στις διαδηλώσεις – Εγκλωβισμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

 09.09.2025 - 22:48
Χάος στο Νεπάλ: Κάηκε ζωντανή η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού στις διαδηλώσεις – Εγκλωβισμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Συνεχίζονται οι βίαιες διαδηλώσεις στο Νεπάλ, με τους πολίτες να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ταραχών σκοτώθηκαν πολίτες, όπως και η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή.

Ειδικότερα, διαδηλωτές έφτασαν στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal και το πυρπόλησαν. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν. Έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία αντιμετωπίζει με χρήση βίας τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της. Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξέσπασαν για την υψηλή διαφθορά και την επαίσχυντη οικονομική κατάσταση.

Εγκλωβισμένη η Εύα Χαντάβα

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Νεπάλ. Η ίδια ταξίδεψε εκεί στα τέλη Αυγούστου για να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League. Το τουρνουά που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες διεκόπη αιφνιδίως, καθώς η χώρα βάλλεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις.

Η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονται εδώ και ώρες σε δασική περιοχή προκειμένου να προστατευτούν από τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, η Χαντάβα με ανάρτησή της στο Facebook μετέφερε την αγωνία της, περιγράφοντας ένα σκηνικό όπου η βία κυριαρχεί παντού και οι ξένοι αθλητές βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΠΙΣΗΜΟ: Ολοκληρώθηκε το σήριαλ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ - Μετακομίζει Λευκωσία και βάζει τριφύλλι!

 09.09.2025 - 22:28
Επόμενο άρθρο

Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

 09.09.2025 - 23:07
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

  •  09.09.2025 - 20:04
Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

  •  09.09.2025 - 20:29
Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

  •  09.09.2025 - 20:55
Αιχμές Κύπριων ευρωβουλευτών στην ΕΕ για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό - «Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας»

Αιχμές Κύπριων ευρωβουλευτών στην ΕΕ για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό - «Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας»

  •  09.09.2025 - 18:47
Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

Ελλαδάρα-χείμαρρος, υπέταξε τη Λιθουανία και τώρα ημιτελικός-ΦΩΤΙΑ με Τουρκία!

  •  09.09.2025 - 23:07
Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

Το νέο iPhone 17: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του - Τι ανακοινώθηκε στο event της Apple

  •  09.09.2025 - 21:23
Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

  •  09.09.2025 - 19:05
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  09.09.2025 - 14:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα