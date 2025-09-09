Χάος στο Νεπάλ: Κάηκε ζωντανή η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού στις διαδηλώσεις – Εγκλωβισμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Ειδικότερα, διαδηλωτές έφτασαν στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal και το πυρπόλησαν. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν. Έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία αντιμετωπίζει με χρήση βίας τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της. Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξέσπασαν για την υψηλή διαφθορά και την επαίσχυντη οικονομική κατάσταση.

Εγκλωβισμένη η Εύα Χαντάβα

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Νεπάλ. Η ίδια ταξίδεψε εκεί στα τέλη Αυγούστου για να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League. Το τουρνουά που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες διεκόπη αιφνιδίως, καθώς η χώρα βάλλεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις.

Η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονται εδώ και ώρες σε δασική περιοχή προκειμένου να προστατευτούν από τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, η Χαντάβα με ανάρτησή της στο Facebook μετέφερε την αγωνία της, περιγράφοντας ένα σκηνικό όπου η βία κυριαρχεί παντού και οι ξένοι αθλητές βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα