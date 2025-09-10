iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

Το βέβαιο είναι ότι, αφ' ενός το νέο iPhone πήρε... Ozempic και αδυνάτισε, ακολουθώντας την γενικότερη τάση της εποχής. Αφ' ετέρου, οι τέσσερις νέες εκδόσεις του αρχετυπικού smartphone, ενώ αναμφισβήτητα φέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις και σε πολλές τεχνικές παραμέτρους, αποδεικνύουν ότι η Apple κατάφερε να παρακάμψει τη νέα δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ -ή, τουλάχιστον, απέφυγε να μετακυλίσει τυχόν επιπλέον κόστος στον καταναλωτή. Και μάλλον η διατήρηση των τιμών σε -σχετικά- λογικά επίπεδα συνιστά και την πλέον σημαντική είδηση από τη χθεσινή παρουσίαση του iPhone 17.

Μια θεαματική αύξηση τιμής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία όσων ανέμεναν εναγωνίως το φετινό Apple Event από το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, την περίφημη έδρα της Apple. Στην καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια φθινοπωρινή εκδήλωση, μακράν την πιο πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη tech-fiesta στον κόσμο, κατά την οποίαν η Apple παρουσιάζει τα βασικά της προϊόντα, δηλαδή το AppleWatch, τα ακουστικά AirPod και, φυσικά, το εκάστοτε καινούργιο iPhone.

Το Apple Event αποκάλυψε ότι τα νέα iPhone δεν επηρεάζονται καίρια από τους δασμούς του Τραμπ, κάτι που άλλωστε, εάν συνέβαινε, θα έπληττε σοβαρά -ίσως και θανάσιμα την ανταγωνιστικότητα της Apple έναντι του αδυσώπητου ασιατικού ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν στη βασική έκδοσή του, το iPhone 17 διατίθεται προς 799 δολάρια. Το iPhone Air, η λεπτεπίλεπτη σταρ της ανανεωμένης γκάμας, ξεκινά από 999 δολ., το iPhone 17 Pro από 1.099 δολ. και το «υπερ-όπλο» iPhone Pro Max από 1.199 δολ. Όπως ανακοίνωσε η Apple, όλα τα νέα iPhone θα είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ από τις 19 Σεπτεμβρίου και, ως είθισται, πιθανότατα ως το τέλος του μηνός θα πωλούνται και εκτός Αμερικής.

Το γιατί κάποιος να καταβάλει σχεδόν 1.000 δολ. για το iPhone 17 Air, ενώ με μόλις 100 δολ. επιπλέον μπορεί να αποκτήσει το 17 Pro αποτελεί επί της παρούσης ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι η Apple ξέρει πολύ καλά τι κάνει λανσάροντας μια ultra-slim συσκευή, στοχεύοντας ενδεχομένως κατά κύριο λόγο σε ένα μερίδιο κοινού που θέτει σε προτεραιότητα την κομψότητα του smartphone -χωρίς να αγνοεί την απόδοση και τις επιδόσεις. Υπ' αυτή την έννοια, και χωρίς κανένα υπονοούμενο σεξισμού, το iPhone 17 Air είναι πιο «γυναικείο» από κάθε προκάτοχό του.

To iPhone Air, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά, αποτελεί τρόπον τινά την απάντηση της Apple στα αναδιπλούμενα μοντέλα, στα οποία έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους εσχάτως οι Ασιάτες ανταγωνιστές της. Η Apple επέλεξε να μην πάρει θέση στην αρένα των folding κινητών, αναγνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι Κινέζοι και Κορεάτες κατασκευαστές έχουν αποσπαστεί στη σχετική κούρσα. Ο τρόπος της Apple να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό ήταν το αδυνάτισμα του iPhone. Το οποίο βεβαίως εξασφαλίστηκε χάρη σε μια αλληλουχία από ουσιαστικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Οι υψηλής πυκνότητας μπαταρίες πυριτίου-άνθρακα (silicon-carbon), μια νέα μέθοδος ψύξης, καθώς και πανίσχυροι αλλά περιορισμένων διαστάσεων επεξεργαστές είναι τα βασικά συστατικά στη συνταγή του iPhone 17 Air. Το μέγεθος οθόνης του οποίου είναι 6,5 ίντσες, το βάρος του είναι μόλις 165 γραμμάρια, ενώ είναι εφοδιασμένο με οπίσθια κάμερα υψηλής ανάλυσης 48 megapixel (εμπρόσθια 18 MP), επιτυγχάνει αυτονομία μπαταρίας έως 27 ώρες και διατίθεται σε τέσσερις αποχρώσεις σασί, ήτοι Space Black, Cloud White, Light Gold και Sky Blue.

Από σχεδιαστικής άποψης, η καινοτομία της Apple έγκειται σε αυτό που αποκαλεί «Camera Plateau», όπου χωροθετούνται οι φακοί της κάμερας, στην πίσω πλευρά της συσκευής. Επίσης, ο αγοραστής του νέου iPhone 17 Air μπορεί να επιλέξει χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων στη συσκευή του από 256, 512 ή ακόμη και έως 1TB.

Ιδιαιτέρως σημαντικός, ευρύτερα, είναι ο θάνατος της συμβατικής κάρτας SIM: Το iPhone 17 Air υποστηρίζει μόνο ψηφιακή κάρτα τηλεφωνίας eSIM, γεγονός που αποτελεί σαφή οδοδείκτη για το μέλλον.

Σε ό,τι αφορά στο iPhone 17 Pro και την μεγαλύτερη έκδοσή του, την Max, μολονότι όπως κάθε χρόνο επισκιάζονται από το πιο εμπορικό μοντέλο -εν προκειμένω το Air- μπορεί κανείς με βεβαιότητα να μιλά για εκπληκτικές συσκευές. Κυρίως σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες λήψης στατικής και κινούμενης εικόνας πολύ υψηλού επιπέδου, κυριολεκτικά επαγγελματικού.

Χάρη στο αναβαθμισμένο τσιπ A19 Pro, τα νέα iPhone 17 Pro επιτυγχάνουν έως και κατά 40% υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Σε συνδυασμό με αυξημένη αυτονομία μπαταρίας, έως και 33 ώρες χρήσης (39 για το Pro Max), ενώ υποστηρίζεται και ταχυφόρτιση. Εντός 20 λεπτών, τα iPhone 17 Pro και Pro Max ανακτούν περίπου το 50% της ενέργειάς τους.

Όλες οι κάμερες οπίσθιας λήψης του Pro είναι ανάλυσης 48MP, με δυνατότητα zoom 8x χωρίς απώλειες, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο smartphone λειτουργεί σαν μια κάμερα με 8 διαφορετικούς φακούς. Διαθέτει, δε, επιπλέον τη λειτουργία «Center Stage», χάρη στην οποίαν το αντικείμενο της φωτογράφησης παραμένει στο κέντρο του κάδρου αυτόματα, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη λήψη από κάθετη σε οριζόντια χωρίς να περιστρέφει τη συσκευή.

Το αποτέλεσμα της λήψης φωτογραφιών και βίντεο από επαγγελματίες στους οποίους παραχωρήθηκαν τα iPhone 17 Pro και Pro Max, όπως περήφανα επέδειξε η Apple στη φετινή εκδήλωσή της για την παρουσίαση των νέων μοντέλων, είναι όντως καθηλωτικά.

