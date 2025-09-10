Νέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό – Οκτώ πλέον οι συλληφθέντες

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα 29χρονος άνδρας στη Λεμεσό, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στην υπόθεση στους οκτώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνες που διενήργησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε υποστατικά, οχήματα και σκάφος, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων, 31 πλήρη φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των €120,105.

Από τις προηγούμενες συλλήψεις, δύο πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς, ενώ εναντίον τεσσάρων προσώπων καταχωρήθηκε υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 29χρονος που συνελήφθη χθες, αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.