Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό – Οκτώ πλέον οι συλληφθέντες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό – Οκτώ πλέον οι συλληφθέντες

 10.09.2025 - 07:28
Νέα σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και εκρηκτικών στη Λεμεσό – Οκτώ πλέον οι συλληφθέντες

Σε νέα σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στη Λεμεσό στις 25 Μαΐου 2025.

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα 29χρονος άνδρας στη Λεμεσό, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στην υπόθεση στους οκτώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνες που διενήργησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε υποστατικά, οχήματα και σκάφος, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 540 γραμμαρίων, 31 πλήρη φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των €120,105.

Από τις προηγούμενες συλλήψεις, δύο πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς, ενώ εναντίον τεσσάρων προσώπων καταχωρήθηκε υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 29χρονος που συνελήφθη χθες, αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

 10.09.2025 - 07:16
Επόμενο άρθρο

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

 10.09.2025 - 07:35
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Η αποχώρηση του Χρίστου Ορφανίδη από την εκλογική μάχη του 2026 επιβεβαιώνει ρήγματα εντός του ΔΗΚΟ. Το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου, οι σκληρές αιχμές προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και οι εκκρεμότητες στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας για τον ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

  •  10.09.2025 - 06:31
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

  •  10.09.2025 - 06:11
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43
Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.09.2025 - 07:35
Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

  •  10.09.2025 - 06:47
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  10.09.2025 - 06:36
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

  •  10.09.2025 - 07:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα