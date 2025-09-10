Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - «Δεχόμαστε επίθεση» ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο

Για «πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου.

Περιγράφοντας τις «αμυντικές διαδικασίες» που ενεργοποιήθηκαν, το πολωνικό επιτελείο ανέφερε ότι «πολωνικά και συμμαχικά μέσα παρακολούθησαν δεκάδες αντικείμενα με ραντάρ και, λαμβάνοντας υπόψη εκείνα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή, ο Επιχειρησιακός Διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να τα εξουδετερώσει. Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας καταρρίφθηκαν. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό και την εύρεση των πιθανών σημείων πρόσκρουσης αυτών των αντικειμένων.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Για την ώρα η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό με το BBC να θυμίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένως αρνηθεί κάθε πρόθεση της χώρας του να προχωρήσει σε πολεμικές κινήσεις κατά των χωρών του ΝΑΤΟ.

BREAKING:



Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO» ανακοίνωσε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025

«Μια επιχείρηση που σχετίζεται με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των στόχων. Είμαι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Άμυνας. Έλαβα άμεση αναφορά από τον επιχειρησιακό διοικητή» έγραψε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Μετά τις αναφορές για ρωσικά drones, τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου στη Βαρσοβία, έκλεισαν. Δύο αεροδρόμια στην πρωτεύουσα - το μεγάλο αεροδρόμιο Chopin και το αεροδρόμιο Warsaw Modlin - διέκοψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, έκλεισαν το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka - το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ουκρανία - και το αεροδρόμιο Lublin.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr