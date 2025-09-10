Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο

 10.09.2025 - 13:50
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το νέο εκτεταμένο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή της άγριας δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε διαφύγει το 2022 από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Ο μαύρος δράστης, άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο. Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.

Την ίδια ώρα, το FBI ανακοίνωσε ότι ο Μπράουν κατηγορείται πλέον και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εκτός από τη δίωξη για φόνο που του είχε ήδη ασκηθεί από τις πολιτειακές αρχές. Οι νέες κατηγορίες συνεπάγονται ότι, εφόσον κριθεί ένοχος, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
O 35χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ



Η Ιρίνα Ζαρούτσκα περιγράφεται από φίλους και γνωστούς ως «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνης», που αγαπούσε τη γλυπτική, το σχέδιο μόδας και τη φροντίδα των ζώων. Η άγρια δολοφονία της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και θλίψη στην ουκρανική διασπορά.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Η 23χρονη ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό και την αδελφή της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Όσοι γνώριζαν την 23χρονη κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζένιφερ Άνιστον: Ο νέος της σύντροφος, Τζιμ Κέρτις εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της

 10.09.2025 - 13:27
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν

 10.09.2025 - 13:59
Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόθεσή μας είναι η εξάντληση του ποσού €1,1 δισ. από το πρόγραμμα SAFE σε βάθος πενταετίας, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του την Τετάρτη μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

  •  10.09.2025 - 13:12
Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

  •  10.09.2025 - 12:43
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

  •  10.09.2025 - 11:27
Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

  •  10.09.2025 - 11:38
Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο

Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο

  •  10.09.2025 - 12:48
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

  •  10.09.2025 - 11:20
Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

  •  10.09.2025 - 11:14
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα