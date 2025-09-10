«Όποιος μας χτυπά θα τον βρούμε», λέει ο Νετανιάχου για χτύπημα στην Υεμένη

«Πριν από λίγες ημέρες εξοντώσαμε τα περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής κυβέρνησης των Χούθι. Σε απάντηση, οι Χούθι χτύπησαν το αεροδρόμιο Ραμόν (σ.σ. το αεροδρόμιο του Εϊλάτ) πριν από δύο ημέρες. […] Σήμερα προετοιμαστήκαμε ξανά για να τους χτυπήσουμε από τον αέρα, στις τρομοκρατικές τους εγκαταστάσεις […] αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Θα συνεχίσουμε και θα χτυπούμε. Όποιος μας χτυπά, όποιος μας επιτίθεται, θα τον βρούμε».

Ο IDF ανακοίνωσε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν στρατόπεδα που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, μια αποθήκη καυσίμων που εξυπηρετούσε τις δυνάμεις των Χούτι, και τα κεντρικά γραφεία του τμήματος δημοσίων σχέσεων της ομάδας, το οποίο περιέγραψαν ως κέντρο προπαγάνδας που μετέδιδε ομιλίες του ηγέτη των Χούτι Αμπντούλ Μαλ.

Συμμετείχαν περισσότερα από δέκα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν 3,250 χιλιόμετρα και έριξαν πάνω από 30 βλήματα εναντίον 15 διαφορετικών στόχων. Για την ολοκλήρωση της επιδρομής χρειάστηκαν αρκετές επιχειρήσεις ανεφοδιασμού εν πτήσει, πάντα σύμφωνα με τον ΙDF.