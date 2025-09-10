Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Όποιος μας χτυπά θα τον βρούμε», λέει ο Νετανιάχου για χτύπημα στην Υεμένη
ΔΙΕΘΝΗ

«Όποιος μας χτυπά θα τον βρούμε», λέει ο Νετανιάχου για χτύπημα στην Υεμένη

 10.09.2025 - 22:58
«Όποιος μας χτυπά θα τον βρούμε», λέει ο Νετανιάχου για χτύπημα στην Υεμένη

To Iσραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται στους εχθρούς του, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά από την ευρείας κλίμακας επίθεση την οποία εξαπέλυσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη. Τη μεγαλύτερη σε απόσταση αποστολή από την έναρξη του πολέμου κατά τον IDF.

«Πριν από λίγες ημέρες εξοντώσαμε τα περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής κυβέρνησης των Χούθι. Σε απάντηση, οι Χούθι χτύπησαν το αεροδρόμιο Ραμόν (σ.σ. το αεροδρόμιο του Εϊλάτ) πριν από δύο ημέρες. […] Σήμερα προετοιμαστήκαμε ξανά για να τους χτυπήσουμε από τον αέρα, στις τρομοκρατικές τους εγκαταστάσεις […] αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Θα συνεχίσουμε και θα χτυπούμε. Όποιος μας χτυπά, όποιος μας επιτίθεται, θα τον βρούμε».

Ο IDF ανακοίνωσε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν στρατόπεδα που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, μια αποθήκη καυσίμων που εξυπηρετούσε τις δυνάμεις των Χούτι, και τα κεντρικά γραφεία του τμήματος δημοσίων σχέσεων της ομάδας, το οποίο περιέγραψαν ως κέντρο προπαγάνδας που μετέδιδε ομιλίες του ηγέτη των Χούτι Αμπντούλ Μαλ.

Συμμετείχαν περισσότερα από δέκα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία πέταξαν 3,250 χιλιόμετρα και έριξαν πάνω από 30 βλήματα εναντίον 15 διαφορετικών στόχων. Για την ολοκλήρωση της επιδρομής χρειάστηκαν αρκετές επιχειρήσεις ανεφοδιασμού εν πτήσει, πάντα σύμφωνα με τον ΙDF.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο δικός μας Άνθρωπος

 10.09.2025 - 21:06
Επόμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου η εισβολή στον εναέριο χώρο Πολωνίας

 10.09.2025 - 23:17
ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

  •  10.09.2025 - 20:46
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ: «Εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ»

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ: «Εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ»

  •  10.09.2025 - 19:28
Γενικός Εισαγγελέας:«Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων»

Γενικός Εισαγγελέας:«Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων»

  •  10.09.2025 - 18:35
Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

  •  10.09.2025 - 17:28
Παναπεργία: Χάος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου – Εκατοντάδες πτήσεις επηρεασμένες, 6 ακυρώσεις

Παναπεργία: Χάος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου – Εκατοντάδες πτήσεις επηρεασμένες, 6 ακυρώσεις

  •  10.09.2025 - 19:08
Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  10.09.2025 - 16:00
Ο δικός μας Άνθρωπος

Ο δικός μας Άνθρωπος

  •  10.09.2025 - 21:06
Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

  •  10.09.2025 - 16:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα