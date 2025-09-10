ΥΠΕΞ: Κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου η εισβολή στον εναέριο χώρο Πολωνίας

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι «η άνευ προηγουμένου εισβολή στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή κλιμάκωση του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».

«Αυτό είναι καταδικαστέο και αποτελεί άμεση απειλή για τη συλλογική ασφάλεια της ΕΕ», λέει το Υπουργείο το οποίο εκφράζει την αλληλεγγύη της Λευκωσίας στην Πολωνία.