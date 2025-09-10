Η NASA ανακοίνωσε ότι το Mars Rover ανακάλυψε πιθανή βιο-υπογραφή στον Αρη

Το δείγμα, πρόσθεσε, που λήφθηκε από έναν βράχο με το όνομα "Cheyava Falls" πέρυσι, με την ονομασία "Sapphire Canyon", περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature.

Μια πιθανή βιο-υπογραφή είναι μια ουσία ή δομή που μπορεί να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την απουσία ή την παρουσία ζωής, σημειώνει.

"Αυτό το εύρημα από το Perseverance, που ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον Κόκκινο Πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη", δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ