Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ NASA ανακοίνωσε ότι το Mars Rover ανακάλυψε πιθανή βιο-υπογραφή στον Αρη
LIKE ONLINE

Η NASA ανακοίνωσε ότι το Mars Rover ανακάλυψε πιθανή βιο-υπογραφή στον Αρη

 10.09.2025 - 23:36
Η NASA ανακοίνωσε ότι το Mars Rover ανακάλυψε πιθανή βιο-υπογραφή στον Αρη

Δείγμα που συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance Mars της NASA από μια αρχαία ξηρή κοίτη ποταμού στον κρατήρα Jezero θα μπορούσε να παρέχει στοιχεία αρχαίας μικροβιακής ζωής, ανέφερε η NASA.

Το δείγμα, πρόσθεσε, που λήφθηκε από έναν βράχο με το όνομα "Cheyava Falls" πέρυσι, με την ονομασία "Sapphire Canyon", περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature.

Μια πιθανή βιο-υπογραφή είναι μια ουσία ή δομή που μπορεί να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την απουσία ή την παρουσία ζωής, σημειώνει.

"Αυτό το εύρημα από το Perseverance, που ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον Κόκκινο Πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη", δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου η εισβολή στον εναέριο χώρο Πολωνίας

 10.09.2025 - 23:17
Επόμενο άρθρο

Μέτρα ασφάλειας από Αστυνομία για το ματς Πάφος FC - Απόλλων Λεμεσού

 10.09.2025 - 23:54
ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

  •  10.09.2025 - 20:46
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ: «Εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ»

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ: «Εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ»

  •  10.09.2025 - 19:28
Γενικός Εισαγγελέας:«Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων»

Γενικός Εισαγγελέας:«Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων»

  •  10.09.2025 - 18:35
Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

  •  10.09.2025 - 17:28
Παναπεργία: Χάος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου – Εκατοντάδες πτήσεις επηρεασμένες, 6 ακυρώσεις

Παναπεργία: Χάος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου – Εκατοντάδες πτήσεις επηρεασμένες, 6 ακυρώσεις

  •  10.09.2025 - 19:08
Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  10.09.2025 - 16:00
Ο δικός μας Άνθρωπος

Ο δικός μας Άνθρωπος

  •  10.09.2025 - 21:06
Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

  •  10.09.2025 - 16:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα