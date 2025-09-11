Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΖωή σε άλλους πλανήτες: Σημαντική στιγμή στις έρευνες για ανακάλυψη ζωής στον Άρη η ανακοίνωση της NASA
LIKE ONLINE

Ζωή σε άλλους πλανήτες: Σημαντική στιγμή στις έρευνες για ανακάλυψη ζωής στον Άρη η ανακοίνωση της NASA

 11.09.2025 - 16:00
Ζωή σε άλλους πλανήτες: Σημαντική στιγμή στις έρευνες για ανακάλυψη ζωής στον Άρη η ανακοίνωση της NASA

Σημαντική στιγμή στην έρευνα για ανακάλυψη ζωής στον κόκκινο πλανήτη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, Γιώργος Δανός, τη χθεσινή ανακοίνωση της NASA ότι δείγμα που συλλέχθηκε από τον Αρη πιθανώς να παραπέμπει σε αρχαία μικροβιακή ζωή.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την ανακοίνωση της NASA, ο κ. Δανός είπε ότι αποτελεί μία σημαντική στιγμή στην έρευνα για ανακάλυψη ζωής στον Αρη, αλλά όχι ιστορική.

"Δεν έφτασε ακόμη η ιστορική στιγμή της ανακοίνωσης ότι έχουμε εντοπίσει ζωή, είναι όμως ένα βήμα πριν, δηλαδή υπάρχουν σημαντικά ευρήματα τα οποία υποδεικνύουν ότι υπήρχε πιθανώς ζωή στον κόκκινο πλανήτη πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια", σημείωσε.

Ο κ. Δανός εξήγησε ότι βρήκαν πάνω στους βράχους δείγματα τα οποία βλέπουμε και στη Γη όταν βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί χωνεύουν υλικά όπως φωσφόρο και άλλα στοιχεία που χρειάζονται για τη λειτουργία τους και βλέπουμε ύστερα τα παράγωγα που βγαίνουν από τα βακτήρια πάνω στην επιφάνεια του βράχου. Οι σχηματισμοί αυτοί, πρόσθεσε, είναι χαρακτηριστικοί όπως αυτούς που βλέπουμε στη Γη.

Όμως, τόνισε, εάν δεν γίνει η σωστή μελέτη αυτών των δειγμάτων στη Γη σε εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για αυτό και παραμένει απλώς ένδειξη πιθανής ζωής.

"Για αυτό και το χαρακτηρίζουμε σημαντικό βήμα και όχι ιστορική στιγμή διότι η ιστορική στιγμή όταν και εφόσον θα ανακοινωθεί ότι έχουμε βρει ζωή είτε στο παρελθόν είτε σήμερα εξακολουθεί να είναι μπροστά μας", ανέφερε

Ο κ. Δανός χαιρέτισε την ανακοίνωση και είπε ότι "είμαστε σε αναμονή για νεότερα για να δούμε πότε θα έρθει αυτή η πολυπόθητη στιγμή που θα γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν".

Όπως ανακοίνωσε χθες η NASA, δείγμα που συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance Mars της NASA από μια αρχαία ξηρή κοίτη ποταμού στον κρατήρα Jezero θα μπορούσε να παρέχει στοιχεία αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Το δείγμα που λήφθηκε από έναν βράχο με το όνομα "Cheyava Falls" πέρυσι, με την ονομασία "Sapphire Canyon", περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Μια πιθανή βιο-υπογραφή είναι μια ουσία ή δομή που μπορεί να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την απουσία ή την παρουσία ζωής, όπως σημειώνεται.

"Αυτό το εύρημα από το Perseverance, που ξεκίνησε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει ποτέ στην ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον κόκκινο πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη", δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πέφτει νεκρός – Δείτε βίντεο
VIDEO - Συγκινημένος ο Ρέμος με το ζεϊμπέκικο νεαρού αγοριού στη Λάρνακα
Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral
Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Doja Cat: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε φωτογραφίες

 11.09.2025 - 15:58
Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Για την στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την παναπεργία που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), μίλησε o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

  •  11.09.2025 - 13:10
Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές

  •  11.09.2025 - 15:18
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  11.09.2025 - 14:47
ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE κατέθεσε η Τουρκια

ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE κατέθεσε η Τουρκια

  •  11.09.2025 - 15:13
Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ - Άφαντος ο δράστης - Τι έχει γίνει γνωστό για την δολοφονία

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ - Άφαντος ο δράστης - Τι έχει γίνει γνωστό για την δολοφονία

  •  11.09.2025 - 14:58
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  •  11.09.2025 - 15:50
Οδικές συγκρούσεις: Πλέον μπορείτε να μετακινείτε τα αυτοκίνητά σας – Δείτε υπό ποιες προϋποθέσεις

Οδικές συγκρούσεις: Πλέον μπορείτε να μετακινείτε τα αυτοκίνητά σας – Δείτε υπό ποιες προϋποθέσεις

  •  11.09.2025 - 14:36
Συμφώνησε με ΑΝΟΡΘΩΣΗ και έρχεται Κύπρο!

Συμφώνησε με ΑΝΟΡΘΩΣΗ και έρχεται Κύπρο!

  •  11.09.2025 - 15:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα