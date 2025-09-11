Δολοφονία Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη», λέει το FBI - Βρέθηκε το όπλο του δράστη

Το FBI έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή, ο οποίος κινήθηκε σε σκεπές σπιτιών για να φτάσει στο σημείο που πυροβόλησε και ακολούθως διέφυγε μέσω της γειτονιάς, ανάμεσα στον κόσμο, εκμεταλλευόμενος τον πανικό.

Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, πρόκειται για αυτόματο πολυβόλο που βρέθηκε σε δασική περιοχή και έχει σταλεί στα εργαστήρια του FBI για ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Άλλος εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο δράστης έφτασε στον χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα Βάλεϊ στις 11:52, ανέβηκε στη στέγη και μετά τον πυροβολισμό τράπηκε σε φυγή πηδώντας από την άλλη πλευρά του κτιρίου.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις κινήσεις του, αξιοποιώντας βίντεο που καταγράφουν τον ύποπτο. «Κινούμαστε στα ίχνη του», δήλωσαν.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, κοντά σε αυτήν των φοιτητών, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί άνετα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες.

Όπως είπαν οι εκπρόσωποι του FBI, κάθε διαθέσιμη δύναμη έχει κινητοποιηθεί στην επιχείρηση για τη σύλληψή του δράστη.

Από τους πολίτες ζητήθηκε να στείλουν στις αρχές οποιοδήποτε βίντεο διαθέτουν που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. «Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τον εντοπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του FBI.

Οι ΗΠΑ εγκλωβισμένες στο «σπιράλ» πολιτικής βίας - Φόβοι ότι η δολοφονία Κερκ θα φέρει αντίποινα

Η δολοφονία του 30χρονου Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα, είναι ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης πολιτικής βίας που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ και που πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμερικανικής ζωής.

«Κανείς δεν κατάλαβε ή δεν "κρατούσε" την Καρδιά της Νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών καλύτερα από τον Τσάρλι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στα πρώτα του λόγια για τον θάνατο του πολιτικού influencer.

Ο Κερκ, στο πλαίσιο μιας περιοδείας του με τίτλο «American Comeback», έκανε μία στάση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δέχτηκε μια ερώτηση από ένα μέλος του κοινού σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες, όταν η μοιραία σφαίρα τον «χτύπησε» τον λαιμό.

Οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι στόχοι του δράστη του εγκλήματος, ο οποίος ακόμη αναζητείται, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ο Κερκ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ και η οργάνωσή του, «Turning Point USA», έχει βοηθήσει στην προσέλκυση ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών.

Οι απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ και άλλα περιστατικά

Η δολοφονία του Κερκ έρχεται σε μια περίοδο που μία σειρά ανάλογων περιστατικών επιβεβαιώνουν το αυξημένο επίπεδο βίας στις ΗΠΑ, η οποία σχετίζεται με πολιτικές διαφωνίες ή αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικών στόχων, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Τραμπ αντιμετώπισε δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024, τον περασμένο Δεκέμβριο ένας δράστης σκότωσε τον επικεφαλής της United Healthcare, ενώ το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, καταστράφηκε σε εμπρηστική επίθεση τον περασμένο Απρίλιο.

Τον Ιούνιο ένας άνδρας ντυμένος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μια βουλευτή της Μινεσότα και τον σύζυγό της και τραυμάτισε έναν ακόμη βουλευτή και τη γυναίκα του.

Ακόμη, τον Αύγουστο ένοπλος επιτέθηκε στα γραφεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Την ίδια ώρα, δικαστές και αιρετοί αξιωματούχοι αναφέρουν αυξημένες απειλές και παρενοχλήσεις, ενώ αρκετά κρούσματα βίας έχουν προκύψει, που σχετίζονται με τον πόλεμο της Γάζας.

Το σπιράλ της βίας

Οι έρευνες καταγράφουν κλιμάκωση της χρήσης βίας για πολιτικούς σκοπούς σε όλο το φάσμα των κομμάτων. Ο Ρόμπερτ Πέιπ, ο οποίος διευθύνει το Chicago Project για την Ασφάλεια και τις Απειλές, έγραψε στους New York Times ότι μια έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα του τον Μάιο του 2025 ήταν «η πιο ανησυχητική μέχρι σήμερα».

«Περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστήριξαν τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του Ντ. Τραμπ από την προεδρία και περίπου το 25% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξαν τη χρήση του στρατού για να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες κατά της ατζέντας του Τραμπ. Αυτοί οι αριθμοί υπερδιπλασιάστηκαν από το περασμένο φθινόπωρο, όταν θέσαμε παρόμοια ερωτήματα», έγραψε.

«Γινόμαστε όλο και περισσότερο ένα βαρέλι πυρίτιδας», δήλωσε ο Pape στον Guardian την Τετάρτη. Ο Pape αποκαλεί την τρέχουσα στιγμή «εποχή βίαιου λαϊκισμού».

Οι καταδίκες για την επίθεση προήλθαν από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ο Πέιπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι πολιτικοί πρέπει να μιλούν ανοιχτά κατά της βίας. «Αυτές οι καταδίκες είναι εξαιρετικά χρήσιμες καθώς προχωράμε. Δεν θα σταματήσουν τα πάντα, αλλά βοηθούν να σταματήσει η χιονοστιβάδα», είπε.

Οι συνέπειες του θανάτου του Κερκ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυξημένη βία και αντίποινα.

Ήδη οι φιλελεύθεροι του TikTok, της δεξιάς πολυκατοικίας του Χ, το θέτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια, λέγοντας: «ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ».

