«Το σουβλάκι του κασάπι» κλείνει για καλό σκοπό – Ετοιμάζουν μια μουσική βραδιά γεμάτη αγάπη

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Το κοινό καλείται να δώσει δυναμικό παρών στη Μουσική Βραδιά στο Πάρκο Αγίου Λουκά, στις 20:30, με ελεύθερη είσοδο.
Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, χαμόγελα και ανθρωπιά, αφιερωμένη σε έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.
