Βαφεάδης: Στρατηγική επιδίωξη η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας

Σε χαιρετισμό του, ο κ. Βαφεάδης υπενθύμισε ότι το Υπουργείο του συντονίζει, σε εθνικό επίπεδο, την εκστρατεία, που έχει καθιερώσει, από το 2019, την απονομή του βραβείου, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης και υποστήριξης της συμμετοχής των Δήμων της Κύπρου.

Για το 2024, συνέχισε, το θέμα ήταν ο «Δημόσιος χώρος: Ισομοιρασμένος σε όλους», κάτι που, όπως σημείωσε, μας υπενθυμίζει την ανάγκη για δίκαιη κατανομή του δημόσιου χώρου, με προτεραιότητα στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Δήμος Λεμεσού, υπέδειξε ο Υπουργός, διακρίθηκε για το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που υλοποίησε, όπως, τη μετατροπή της λεωφόρου Ανεξαρτησίας σε ζώνη φιλική για πεζούς και ποδηλάτες, τα παιδικά παιχνίδια και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, την ποδηλασία υπό το φως της πανσελήνου και τον περίπατο προσβασιμότητας, με καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, το τοπικό «Βραβείο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» για το 2024, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους €2.000, απονέμεται στον Δήμο Λεμεσού.

Την ίδια ώρα εξέφρασε την ευαρέσκεια του από τις γενικότερες δράσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου «οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου της Λεμεσού, σε ένα πιο βιώσιμο και πιο ανθρώπινο χώρο» και διαβεβαίωσε πως «είμαστε δίπλα σαν κράτος και θέλουμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε σε αυτήν προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να συμπαραστεκόμαστε».

Ο κ. Βαφεάδης τόνισε πως η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου και ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, τόσο μέσα από τις νέες συμβάσεις παραχώρησης, που περιλαμβάνουν σειρά όρων για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όσο και με τα έργα υποδομής, όπως λεωφορειολωρίδες, τερματικοί σταθμοί λεωφορείων, νέες στάσεις και σταθμοί μετεπιβίβασης Park & Ride.

Όσον αφορά στη Λεμεσό, είπε πως τα έργα ΣΒΑΚ που προωθούνται ανέρχονται σε πέραν των 10 εκατομμυρίων ευρώ και εξέφρασε την ελπίδα «να προχωρήσουν και να προσφέρουν στους δημότες του Δήμου και της ευρύτερης Λεμεσού το όφελος που αναμένεται».

Παράλληλα, συνεχάρη το Δήμο Λεμεσού για το έργο της Ακταίας Οδού που περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και που, όπως υπέδειξε, «συμβάλλει στην αναζωογόνηση μιας υποβαθμισμένης παραλιακής ζώνης, δημιουργώντας έναν ασφαλή και ελκυστικό χώρο για πεζούς και ποδηλάτες».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, Γιάννης Αρμεύτης, εξέφρασε τη χαρά και περηφάνια της Λεμεσού για τη βράβευση «που δεν είναι απλώς τυπική αναγνώριση, αλλά είναι απόδειξη ότι η Λεμεσός αλλάζει, εξελίσσεται και βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η διάκριση αυτή, συνέχισε, δεν αφορά μόνο επιμέρους δράσεις αλλά και τη συνολική στρατηγική του Δήμου, υπενθυμίζοντας πως στον προϋπολογισμό του 2025, αυξήθηκαν σημαντικά κονδύλια, όπως πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, 3,5 εκατ. ευρώ για πεζοδρόμια, με έργα συνολικού μήκους 35 χιλιομέτρων και σημαντικά έργα ανάπλασης, όπως η Ακταία Οδός και η Πλατεία Ηρώων.

«Η βράβευση αυτή ανήκει σε όλους τους δημότες, τους φορείς και τους συνεργάτες μας. Είναι μια κοινή επιτυχία που μας γεμίζει δύναμη και ευθύνη», είπε ο κ.Αρμεύτης και πρόσθεσε ότι «το όραμά μας για τη Λεμεσό του αύριο είναι μια πόλη για όλους».

Στο πλαίσιο της τελετής, ο λειτουργός του Γραφείου Μετάβασης προς την Κλιματική Ουδετερότητα, Νίκος Παρμαξής, παρουσίασε τις δράσεις που προγραμματίζονται για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025» , από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, στο Δήμο Λεμεσού.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι δημότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν ποδήλατα της Nextbike, για μια ώρα την ημέρα, με τον κωδικό mobweek25L, ενώ θα πραγματοποιούνται καθημερινά ποδηλατικές διαδρομές, τόσο για έμπειρους όσο και για οικογένειες και παιδιά, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την πόλη από διαφορετική οπτική.

Επιπρόσθετα, ο ΜΚΟ «ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο» θα επισκεφθεί νηπιαγωγεία της πόλης και θα υλοποιήσει δημιουργικά εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης, στα οποία τα παιδιά θα ενημερωθούν για τη βιώσιμη κινητικότητα και θα φτιάξουν ομαδικές κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά.

Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για γονείς από το MaaS Lab, το οποίο θα δίνει πρακτικά εργαλεία για οργάνωσης της ημέρας και της ασφαλείας στη μετακίνηση εφήβων, μέσω της εφαρμογής WeeDRIVE.

Την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, οι «Φίλοι της Γης», φέρνουν στη Λεμεσό την εμπειρία «Paris’s Cycling Revolution», με συζήτηση για το πώς συνδυασμένες πολιτικές και παρεμβάσεις μεταμορφώνουν το δημόσιο χώρο, ενώ από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, οι «Building Neighbourhood» εγκαθιστούν τα «Picnic Spots», μετατρέποντας προσωρινά θέσεις στάθμευσης σε σκιερά σημεία συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με το «Car-Free Day» όπου μαθητές και γονείς καλούνται να συναντηθούν στο Λανίτειο πάρκο, να αφήσουν τα αυτοκίνητα και να ξεκινήσουν ένα ομαδικό περπάτημα προς την οδό Αγκύρας, με κατάληξη στην περιοχή του Κάστρου, όπου θα βρίσκονται οι κεντρικές δράσεις της εκδήλωσης, που θα περιλαμβάνουν skate park, παιδικό πάρκο κυκλοφοριακής αγω γής και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά.

Παράλληλα, στους δρόμους θα αναπτυχθεί ένας «πολύχρωμος αστικός καμβάς» με δεκάδες συμμετοχικές δράσεις, όπως Repair Caféé (ενημέρωση και επισκευή χαλασμένων συσκευών) δημιουργία ανοικτής βιβλιοθήκης, φωτογραφικοί και αρχιτεκτονικοί περίπατοι, ψηφιακή χαρτογράφηση της αστικής υγείας, παιχνίδια προσανατολισμού και κυνήγι θησαυρού.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού.