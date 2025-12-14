Πέντε κυπριακά χωριά που «φορούν» τα γιορτινά τους – Ιδανικές αποδράσεις για τον Δεκέμβρη

Αξιοποιώντας αυτό το χειμωνιάτικο κλίμα, διαλέξαμε και σας προτείνουμε πέντε χωριά που προσφέρουν ιδανικές σύντομες αποδράσεις, συνδυάζοντας παράδοση, φύση και μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Κακοπετριά

Η Κακοπετριά, ένα από τα οκτώ αυθεντικά χριστουγεννιάτικα χωριά της Κύπρου για φέτος, παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς του Δεκεμβρίου. Το παλαιό χωριό, με τα ξύλινα μπαλκόνια και τα στενά σοκάκια του, φωτίζεται και αποκτά μια μοναδική γιορτινή ενέργεια.

Κτισμένη στους πρόποδες του Τροόδους και αγκαλιασμένη από πυκνή βλάστηση, η κοινότητα των περίπου 1.300 κατοίκων απλώνεται ανάμεσα στις όχθες των ποταμών Καρκότη και Γαρύλλη, που συναντιούνται στο κέντρο δημιουργώντας τον ποταμό Κλάριο. Η περιοχή φημίζεται για τα μήλα της, αλλά και για μια σειρά άλλων φρούτων και λαχανικών.

Η Κακοπετριά είναι επίσης γνωστή για τις τοιχογραφημένες εκκλησίες της, που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO: τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης και την Παναγία της Ποδύθου στη γειτονική Γαλάτα.

Τι να κάνεις:

Βόλτα στα πέτρινα σοκάκια

Στάση για καφέ δίπλα στο τζάκι

Δοκιμή τοπικών γλυκών

Αγρός

Ο Αγρός, επίσης ενταγμένος στα Αυθεντικά Χριστουγεννιάτικα Χωριά, φοράει κάθε χρόνο τα γιορτινά του και υποδέχεται τους επισκέπτες με δραστηριότητες, εκδηλώσεις και την παραδοσιακή φιλοξενία του. Φημίζεται για τα προϊόντα τριαντάφυλλου, το καλό φαγητό και τις ορεινές βόλτες.

Γνωστός για την καλλιέργεια ρόδων και για την παρασκευή παραδοσιακών παστών κρεάτων, γλυκών και μαρμελάδων, ο Αγρός προσφέρει τη δυνατότητα ξενάγησης σε εργαστήρια όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά την απόσταξη ροδέλαιου και την παραγωγή των τοπικών εδεσμάτων.

Τι να κάνεις:

Επίσκεψη σε εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων

Περιήγηση στο χωριό και στην ορεινή φύση

Ζεστή σοκολάτα με θέα το βουνό

Λεύκαρα

Γνωστά σε όλο τον κόσμο για τα περίφημα κεντήματα και τη λαϊκή τους αρχιτεκτονική, τα Λεύκαρα δίνουν πάντα το δικό τους πολύχρωμο στίγμα στη γιορτινή περίοδο, με στολισμούς και εκδηλώσεις που ζωντανεύουν τα καλντερίμια του χωριού. Φέτος περιλαμβάνονται και αυτά στο επίσημο πρόγραμμα των αυθεντικών χριστουγεννιάτικων χωριών.

Μεταξύ των σημαντικών αξιοθεάτων είναι το Λαογραφικό Μουσείο, η παλιά βρύση και το παραδοσιακό ελαιοτριβείο. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στα ιστορικά παρεκκλήσια του χωριού, όπως την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το παρεκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τις τοιχογραφίες του 12ου και 15ου αιώνα.

Τι να κάνεις:

Εξερεύνηση εργαστηρίων κεντητικής

Φωτογραφικές βόλτες σε γραφικά σημεία

Φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες

Κοιλάνι

Το Κοιλάνι μπορεί να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα των Αυθεντικών Χριστουγεννιάτικων Χωριών, αλλά αυτή ακριβώς η αυθεντική του απλότητα αποτελεί και τη γοητεία του. Πέτρινη αρχιτεκτονική, ήρεμη ατμόσφαιρα και εξαιρετικό κρασί συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα ήσυχο, χειμερινό Σαββατοκύριακο.

Τα σπίτια, διακοσμημένα με κεραμικά πλακάκια, καμάρες και τοπικό σκαλιστό ασβεστόλιθο, διατηρούν ζωντανό τον χαρακτήρα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Οι επισκέπτες θα δουν ακόμη παλιά πήλινα πιθάρια και παραδοσιακό εξοπλισμό για την παραγωγή οίνου και ζιβανίας. Ανάμεσα στα αξιοθέατα ξεχωρίζουν οι εκκλησίες του Μονογενή και της Αγίας Μαύρης, καθώς και τα τοπικά οινοποιεία.

Τι να κάνεις:

Γευσιγνωσία σε οινοποιεία

Βόλτα στο χωριό

Ζεστό φαγητό σε μικρές ταβέρνες

Δερύνεια

Στην επαρχία Αμμοχώστου, η Δερύνεια —καρδιά των «Κοκκινοχωριών»— είναι ο τόπος όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα φράουλας στην Κύπρο. Γνωστή για τα γλυκά, ζουμερά φρούτα της, η κοινότητα προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Υπαίθριο Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και το Πολιτιστικό Κέντρο της Κατεχόμενης Αμμοχώστου. Οι εκκλησίες του χωριού —η Αγία Μαρίνα του 15ου αιώνα, η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας και η μικρή μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου— αποτελούν επίσης σημαντικά μνημεία.

Κάθε χρόνο, στις 16 Δεκεμβρίου, τελείται το μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι του Αγίου Μοδέστου, με παραδοσιακά εδέσματα και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Τι να κάνεις:

Βόλτα στα μουσεία Λαϊκής Τέχνης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων

Επίσκεψη στις ιστορικές εκκλησίες του χωριού

Στάση για τοπικά προϊόντα (ιδίως φράουλες, ανάλογα με την εποχή)

Κάθε χωριό της Κύπρου «ζεσταίνει» τον χειμώνα με τον δικό του τρόπο: άλλο με οργανωμένες εκδηλώσεις, άλλο με την απλότητα και τη γνησιότητα της κυπριακής φιλοξενίας. Το μόνο σίγουρο είναι πως ένα Σαββατοκύριακο αρκεί για να νιώσεις τη γιορτινή ατμόσφαιρα να σε αγκαλιάζει.