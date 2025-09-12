Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Η πόρτα της φυλακής άνοιξε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.
Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο καταδικασθείς ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος πριν από ένα και πλέον χρόνο είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.
