Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 13.09.2025 - 07:37
Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ενώ την Τρίτη αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στη Λεμεσό
Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη
Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 78χρονου - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 13.09.2025 - 07:31
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

 13.09.2025 - 07:44
Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

  •  13.09.2025 - 07:19
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στη Λεμεσό

Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στη Λεμεσό

  •  13.09.2025 - 07:09
Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

  •  13.09.2025 - 07:27
Σε συναγερμό το Λονδίνο: Επί ποδός οι Αρχές για συγκέντρωση που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον - 1.000 αστυνομικοί στο δρόμο

Σε συναγερμό το Λονδίνο: Επί ποδός οι Αρχές για συγκέντρωση που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον - 1.000 αστυνομικοί στο δρόμο

  •  13.09.2025 - 07:53
Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

  •  13.09.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2025 - 07:44
Οι μαλάκες της υπόθεσης

Οι μαλάκες της υπόθεσης

  •  12.09.2025 - 18:54
Από που θα δείτε τα ντέρμπι της Cyprus League (Μεταδόσεις 13 Σεπτεμβρίου)

Από που θα δείτε τα ντέρμπι της Cyprus League (Μεταδόσεις 13 Σεπτεμβρίου)

  •  13.09.2025 - 08:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα