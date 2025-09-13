Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία τελείται από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι, σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 11:00

Η οικογένεια δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Τσερίου

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο "Αροδαφνούσα" και για τον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο μια Ευχή".