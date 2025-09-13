Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία

 13.09.2025 - 10:19
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία

Θλίψη σε συγγενείς και φίλους σκόρπισε ο θάνατος του Σωτήρη Στέλιου από Δίκωμο και κάτοικο Λακατάμιας που απεβίωσε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελείται από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι, σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 11:00

Η οικογένεια δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Τσερίου

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο "Αροδαφνούσα" και για τον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο μια Ευχή".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία
Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές
Άννα Βίσση: Οι οδηγίες που δόθηκαν για τις συναυλίες και όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν πας Καλλιμάρμαρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Νταλάρας: Τα εγγόνια του πηγαίνουν στο Γυμνάσιο - Δείτε πόσο έχουν μεγαλώσει

 13.09.2025 - 10:15
Επόμενο άρθρο

Απίστευτη ιστορία: Μητέρα 26 ετών έχει αποκτήσει 22 παιδιά και θέλει να φτάσει τα 100 - Δείτε βίντεο

 13.09.2025 - 10:26
Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

  •  13.09.2025 - 07:19
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

  •  13.09.2025 - 11:30
Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές

Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές

  •  13.09.2025 - 08:53
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ - Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ - Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του

  •  13.09.2025 - 08:23
Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

  •  13.09.2025 - 07:27
Πυρκαγιά σε δωμάτιο σάουνας τα ξημερώματα - Η σκηνή φρουρείται

Πυρκαγιά σε δωμάτιο σάουνας τα ξημερώματα - Η σκηνή φρουρείται

  •  13.09.2025 - 09:29
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2025 - 10:01
Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»

Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»

  •  13.09.2025 - 11:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα