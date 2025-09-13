Απίστευτη ιστορία: Μητέρα 26 ετών έχει αποκτήσει 22 παιδιά και θέλει να φτάσει τα 100 - Δείτε βίντεο

Η ιστορία της Kristina Ozturk κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει γίνει viral. Πρόκειται για μια 26χρονη μητέρα που έχει ήδη 22 παιδιά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα 20 παιδιά της γεννήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Η Kristina κατάγεται από την Ρωσία, ζει στη Γεωργία και είναι παντρεμένη με τον Galip Ozturk, έναν Τούρκο επιχειρηματία, με τον οποίο αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη και πιο ευτυχισμένη οικογένεια στον κόσμο.