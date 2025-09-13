Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους η Αστυνομία λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας για τη Γάζα - Οι συστάσεις

 13.09.2025 - 10:46
Στους δρόμους η Αστυνομία λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας για τη Γάζα - Οι συστάσεις

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 13/09/2025, στις 4.30μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας, από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία στη Λευκωσία (Πλατεία Ελευθερίας – Υπουργείο Οικονομικών – ΠΑΣΥΔΥ – Φώτα Λόρδου Βύρωνος – Σπίτι Ε.Ε.- επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας).

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

