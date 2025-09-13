iPhone Air: Προσπάθησαν να δουν αν σπάει το νέο smartphone της Apple - Δείτε βίντεο

Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά, είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει βγει ποτέ στην αγορά. Το πλαίσιό του κατασκευάζεται από τιτάνιο και η μπροστινή και πίσω επιφάνειά του καλύπτεται από γυαλί Ceramic Shield για μεγαλύτερη αντοχή.

Η οθόνη έχει μέγεθος περίπου 6,5 ίντσες, με υψηλό ρυθμό ανανέωσης (120 Hz - ProMotion), και είναι OLED. Όμως, για να πετύχει η Apple τον πολύ λεπτό σχεδιασμό, έγιναν κάποιες θυσίες: υπάρχει μόνο ένας βασικός οπίσθιος αισθητήρας- 48 MP- ενώ λείπουν κάποιες άλλες λειτουργίες πολλαπλών καμερών που υπάρχουν στα Pro μοντέλα.

Ο επεξεργαστής που το κινεί είναι ο A19 Pro, με αρκετές από τις επιδόσεις των Pro μοντέλων, αλλά με χαμηλότερα specs σε GPU και ορισμένα χαρακτηριστικά για να διατηρηθεί ελαφρύ και λεπτό. Επιπλέον, δεν διαθέτει θήκη φυσικής κάρτας SIM και χρησιμοποιεί αποκλειστικά eSIM.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι ικανοποιητική αλλά δεν φτάνει τα επίπεδα των Pro μοντέλων· όσοι απαιτούν μεγάλες αυτονομίες ίσως προτιμήσουν κάποιο μεγαλύτερο, Pro μοντέλο.

Το Tom’s Guide, ένα πασίγνωστο κανάλι στο YouTube, προσπάθησε να δει αν σπάει το iPhone Air που είναι «εξαιρετικά λεπτό, εντυπωσιακά ελαφρύ, απίστευτα ανθεκτικό», όπως περιγράφει η ίδια η Apple. Και όπως διαπίστωσαν, το iPhone Air δεν λυγίζει παρόλο που είναι τόσο λεπτό.

