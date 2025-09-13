VIDEO: Συναγερμός στην Πολωνία: Απειλή από drone – Έκλεισε αεροδρόμιο, ακούστηκαν σειρήνες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

Air raid sirens sounding now in Eastern Poland. pic.twitter.com/DHMhAhMJbK — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Πηγή: protothema.gr