ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Συναγερμός στην Πολωνία: Απειλή από drone – Έκλεισε αεροδρόμιο, ακούστηκαν σειρήνες

 13.09.2025 - 19:23
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, κατά τα φαινόμενα ρωσικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

