ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ομίχλη από το πρωί – Πότε και πού θα πέσουν βροχές τις επόμενες μέρες – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

 13.09.2025 - 19:50
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ την Τρίτη θα επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί διαταραχή από τα βορειοδυτικά, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρείται αυξημένη τοπική χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα συνεχίσει να είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρείται αυξημένη τοπική χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Τετάρτη, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.

