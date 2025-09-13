Τι λένε τα άστρα για τις σχέσεις; Αυτά τα 3 ζώδια δεν θα μπλοκάρουν ποτέ πρώην τους

Για ορισμένα ζώδια, η ιδέα του no contact προκαλεί δέος. Εκτός αν ο χωρισμός ήταν ιδιαίτερα τραυματικός, προτιμούν να αφήνουν την πόρτα μισάνοιχτη για τους πρώην τους, και μερικοί φτάνουν στο σημείο να παραμείνουν φίλοι.

Ενώ οι Σκορπιοί καίνε τις γέφυρες και οι Λέοντες δεν ξεχνούν ποτέ ποιος τους πλήγωσε, άλλα ζώδια είναι πιο χαλαρά μετά το τέλος μιας σχέσης. Κάποια κρατούν τον αριθμό του/της πρώην απλώς για να στείλουν μήνυμα αργά το βράδυ, για να δουν τι θα συμβεί.

Άλλα ζώδια είναι καλά στο να μετατρέπουν τους συντρόφους σε φίλους. Δεν θα έκαναν ποτέ no contact, γιατί θα σήμαινε ότι θα έχαναν μια πολύ καλή φιλία. Κάποια ζώδια ελπίζουν μυστικά να ξαναφτιάξουν τη σχέση και δεν θα σκεφτούν ποτέ να διαγράψουν τον αριθμό. Ακολουθούν τα τρία ζώδια που είναι τα λιγότερο πιθανό να κάνουν no contact.

Ζυγός

Ένας Ζυγός δυσκολεύεται να διαγράψει τον αριθμό του/της πρώην, χάρη στον κυβερνήτη του, την Αφροδίτη. Αυτός ο τρυφερός πλανήτης τους βοηθά να νιώθουν κοντά και συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους που αγαπούν, και είναι δύσκολο να σπάσουν αυτό το δέσιμο. Με την ενέργεια του αέρα τους, οι Ζυγοί ανθίζουν δημιουργώντας μεγάλο κοινωνικό κύκλο. Είναι εξαιρετικοί στο να κάνουν φίλους και περιλαμβάνουν τους πρώην σε αυτή τη λίστα. Μόλις κάποιος μπει στη ζωή τους, θέλουν να παραμείνει εκεί για πάντα.

Αντί να κλείσουν την πόρτα μετά από έναν χωρισμό, ένας Ζυγός είναι πρόθυμος να εξερευνήσει άλλες δυνατότητες, ακόμα κι αν σημαίνει απλώς να στέλνει ένα μήνυμα κάθε λίγους μήνες ή να κάνει ένα like στο Instagram. Δεν θα θεωρούσαν περίεργο να γίνουν φίλοι με έναν/μια πρώην.

Ως ζώδιο που αντιπροσωπεύεται από τη ζυγαριά της δικαιοσύνης, οι Ζυγοί αποφεύγουν τους μπερδεμένους χωρισμούς και προτιμούν να κρατούν την ειρήνη, επιλύοντας τυχόν παρεξηγήσεις. Αν υπάρχει κακό αίμα με έναν/μια πρώην, δεν ησυχάζουν μέχρι να τα βρουν και να ξαναγίνουν καλά.

Ιχθύες

Ενώ άλλα υδάτινα ζώδια όπως ο Καρκίνος και ο Σκορπιός προτιμούν να προστατεύουν τον εαυτό τους μετά από έναν χωρισμό, οι Ιχθύες μισούν την ιδέα να κόψουν τους δεσμούς με έναν/μια πρώην, ακόμα κι αν ξέρουν μυστικά ότι θα έπρεπε. Ως ζώδιο του Ποσειδώνα, οι συναισθηματικοί Ιχθύες προτιμούν να νοσταλγούν τους πρώην τους, σχεδόν με ποιητικό τρόπο. Θυμούνται τις καλές στιγμές, ελέγχουν το τηλέφωνο για τυχόν χαμένα μηνύματα και ξεχνούν μαγικά όλους τους λόγους του χωρισμού.

Οι Ιχθύες συγχωρούν πολύ εύκολα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάντα ανοιχτοί να ξαναρχίσουν μια σχέση. Κρατούν ελπίδες ότι ο/η πρώην θα αλλάξει, θα μάθει κάτι ή θα ωριμάσει στον σύντροφο που πάντα ήθελαν. Με το no contact, δεν θα έβλεπαν ποτέ αν οι επιθυμίες τους πραγματοποιούνται.

Αμέσως μετά τον χωρισμό, ένας Ιχθύς μπορεί δραματικά να περάσει το δάχτυλό του πάνω στο κουμπί «διαγραφή» στο τηλέφωνο, αλλά τελικά αποφασίζει να κρατήσει αυτή την τελευταία γραμμή επικοινωνίας ζωντανή. Ευτυχώς, οι ονειροπόλοι Ιχθύες συνήθως προχωρούν, καθώς οι αναμνήσεις τους σιγά σιγά φεύγουν και βρίσκουν κάποιον/α νέο/α.

Υδροχόος

Ενώ μερικά ζώδια κάνουν no contact για να προστατεύσουν τα συναισθήματά τους, οι Υδροχόοι δεν ασχολούνται με το να στείλουν τον αριθμό του/της πρώην στον «ψηφιακό τάφο». Μόλις τελειώσει μια σχέση, προχωρούν στη ρουτίνα τους σαν να μην συνέβη τίποτα και συχνά ανακάμπτουν γρήγορα.

Ως κοινωνικό αέρινο ζώδιο, οι Υδροχόοι έχουν πολλούς φίλους και υποστήριξη γύρω τους, κάτι που τους βοηθά να περάσουν έναν χωρισμό χωρίς μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Μερικές φορές μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει ένα νέο ραντεβού για εκείνο το ίδιο βράδυ. Μετά από χωρισμό, οι Υδροχόοι θεωρούν ότι το no contact είναι υπερβολικό ή περιττό.

Κάποιοι κρατούν τον αριθμό του/της πρώην για να στέλνουν μηνύματα όταν βαριούνται. Επειδή δεν κρατούν κακία, είναι συχνά ανοιχτοί στο να μιλήσουν με τον/την πρώην, να ξεκινήσουν μια FWB σχέση ή ακόμη και να γίνουν πραγματικοί φίλοι. Οι Υδροχόοι είναι πολύ ευθείς και λένε ακριβώς αυτό που σκέφτονται. Αφού μιλήσουν με τον/την πρώην και εκφράσουν τα συναισθήματά τους, συχνά θέλουν να τον/την κρατήσουν στη ζωή τους.