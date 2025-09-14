Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στη Μαδρίτη: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες μετά την έκρηξη σε μπαρ - Δείτε φωτογραφία και βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Μαδρίτη: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες μετά την έκρηξη σε μπαρ - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

 14.09.2025 - 14:20
Τραγωδία στη Μαδρίτη: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες μετά την έκρηξη σε μπαρ - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.

«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.

Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.

 Η έκρηξη σημειώθηκε χθες (13/9) το απόγευμα, περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.

Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση. Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Βούρκωσε πάνω στη σκηνή μιλώντας για τον Καρβέλα – «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα» – Δείτε βίντεο
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία
Μία 26χρονη από τη Λεμεσό γίνεται αγρότισσα στη Φάρμα - Ποια είναι - Δείτε φωτογραφία
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

 14.09.2025 - 14:05
Επόμενο άρθρο

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

 14.09.2025 - 14:27
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Ελληνοτουρκική δοκιμασία στη Νέα Υόρκη – Εν μέσω τριβών το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

Ελληνοτουρκική δοκιμασία στη Νέα Υόρκη – Εν μέσω τριβών το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

  •  14.09.2025 - 11:07
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12
Ομόνοια: Πώς «εισέπραξε» ο «Λόϊ» την παρέμβαση Μπεργκ

Ομόνοια: Πώς «εισέπραξε» ο «Λόϊ» την παρέμβαση Μπεργκ

  •  14.09.2025 - 11:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα