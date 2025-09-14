Ecommbx
LIKE ONLINE

Το «Conjuring House» σε δημοπρασία ανήμερα του Halloween: Η ιστορία πίσω από το στοιχειωμένο σπίτι

 14.09.2025 - 20:29
Το «Conjuring House» σε δημοπρασία ανήμερα του Halloween: Η ιστορία πίσω από το στοιχειωμένο σπίτι

Το διάσημο «Conjuring House» στο Ρόουντ Άιλαντ βγαίνει σε δημοπρασία το Halloween. Το στοιχειωμένο σπίτι που ενέπνευσε τις ταινίες τρόμου, αλλάζει χέρια.

Το περίφημο «Σπίτι των Μαγεμένων» του Ρόουντ Άιλαντ, γνωστό από τις κινηματογραφικές παραγωγές του franchise, The Conjuring, αναμένεται να αλλάξει χέρια μέσα από δημοπρασία που έχει προγραμματιστεί για το φετινό Halloween.

Το ακίνητο, που τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως τουριστικό αξιοθέατο στην κοινότητα Μπέριλβιλ, κατασχέθηκε μέσα στο καλοκαίρι, έπειτα από μια σειρά επεισοδίων που τροφοδότησαν έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.

Ο οίκος δημοπρασιών JJ Manning ανακοίνωσε την ημερομηνία της πώλησης, επιλέγοντας -όχι τυχαία- την πιο «τρομακτική» ημέρα του χρόνου, στοιχηματίζοντας πως η φήμη του σπιτιού θα προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον.

Η υπόθεση γύρω από το «στοιχειωμένο» ακίνητο είχε πάρει δημοσιότητα πέρυσι, όταν η τότε ιδιοκτήτρια Jacqueline Nuñez βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω μιας ασυνήθιστης καταγγελίας. Οπως υποστήριξε, ένα πνεύμα που… κατοικούσε στο σπίτι κατηγόρησε εργαζόμενο για κλοπή, γεγονός που οδήγησε στην απόλυσή του. Οι εξελίξεις πυροδότησαν αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ η επιχείρηση έχασε την άδεια λειτουργίας της λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» επισκέπτες που είχαν προπληρώσει διαμονή.

Με την τουριστική δραστηριότητα να διακόπτεται το σπίτι παρέμενε ανεκμετάλλευτο μέχρι την απόφαση για πλειστηριασμό. «Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πώληση. Το ενδιαφέρον ξεπερνά τα τοπικά και εθνικά σύνορα, είναι πραγματικά διεθνές», δήλωσε ο Τζάστιν Μάνινγκ από τον οίκο δημοπρασιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Halloween στη Μπέριλβιλ θα θυμίζει περισσότερο φεστιβάλ, με θαυμαστές της ταινίας να εμφανίζονται ακόμη και μεταμφιεσμένοι για να δουν ποιος θα γίνει ο επόμενος ιδιοκτήτης του «στοιχειωμένου» σπιτιού.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

