Κινέζος έφτιαξε μια πόλη για γάτες που έχει ακόμη και μετρό και έγινε viral
Κινέζος έφτιαξε μια πόλη για γάτες που έχει ακόμη και μετρό και έγινε viral

 15.09.2025 - 08:00
Κινέζος έφτιαξε μια πόλη για γάτες που έχει ακόμη και μετρό και έγινε viral

Έχουμε δει πολλά βίντεο με γάτες στο ίντερνετ αλλά αυτό πάει είναι σε άλλο επίπεδο. Ένας Κινέζος YouTuber, ο Xing Zhilei (a.k.a. Xing’s World), αποφάσισε να μην αρκεστεί στα κλασικά κουτιά από παπούτσια ή τα νιαουρίσματα στο TikTok.

Αντίθετα, εδώ και δύο χρόνια χτίζει ολόκληρη μινιατούρα πόλη αποκλειστικά για τις γάτες του. Κι όμως οι γάτες του έχουν δικό τους σούπερ μάρκετ, κινηματογράφο ακόμα και fast food με το επικό όνομα «Meowdonalds».

Και το αποκορύφωμα; Ένα μετρό που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα δικά μας. Αυτόματες πόρτες, κυλιόμενες σκάλες, σταθμοί που μοιάζουν πιο καθαροί κι από νοσοκομείο. Ο ίδιος δούλευε τέσσερις μήνες για να το ολοκληρώσει, κι όταν το ανέβασε στο YouTube πριν δύο εβδομάδες… μπαμ! Σχεδόν 1 εκατομμύριο views.

Πρωταγωνιστής του show είναι ο γάτος Mr. Nice, που στέκεται στην αποβάθρα σαν σωστός επιβάτης περιμένοντας το τραίνο. Ειλικρινά, αν δεν υπήρχε η γάτα στο πλάνο, πολλοί θα ορκίζονταν ότι πρόκειται για αληθινό μετρό.

 

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο φυσικά είναι χιλιάδες:

  • «Η γάτα σου έχει καλύτερο μετρό από τις ΗΠΑ».
  • «Σοκαρίστηκα. Είναι τόσο ακριβές που μοιάζει αληθινό».
  • «Δεν κατάλαβα ότι είναι μινιατούρα μέχρι που είδα τη γάτα!»

Πολλοί μάλιστα ζητάνε livestream για να παρακολουθούν τις γάτες να «ζουν» στη φανταστική τους πόλη.

Σε μια συγκυρία κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την περιφερειακή γεωπολιτική σταθερότητα, η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, συνιστά σαφές μήνυμα αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 12:30.

