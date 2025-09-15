Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

 15.09.2025 - 13:14
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Το μήνυμα ότι στο κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE «δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δείχνοντας» προς την Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμπλήρωσε «είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της».

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας ενώ όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή δήλωσε «ανήσυχος για την ανεπίτρεπτη παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Έλληνας πρωθυπουργός - με αφορμή τις «σημαντικές αυξήσεις στις αφίξεις στην Κρήτη μετά από μια μακρά περίοδο ηρεμίας» - τόνισε ότι «η ΕΕ πρέπει να παρέχει κάθε στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής».

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα συνεχάρη την Ελλάδα «για ό,τι έχει καταφέρει την τελευταία 10ετια». «Είναι εντυπωσιακό το πώς ανακάμψατε. Τώρα έχετε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς μακροοικονομικά θεμέλια» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο ίδιος τόνισε την «πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση» της Ελλάδας για την οποία είπε «είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής» ενώ συντάχθηκε με την άποψη Μητσοτάκη ότι «αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

 15.09.2025 - 13:12
Επόμενο άρθρο

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

 15.09.2025 - 13:15
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

  •  15.09.2025 - 13:12
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

  •  15.09.2025 - 13:15
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 10:32
Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

  •  15.09.2025 - 14:28
Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

  •  15.09.2025 - 12:41
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 13:52
Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.09.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα