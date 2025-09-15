Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

«Δείχνοντας» προς την Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμπλήρωσε «είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της».

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας ενώ όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή δήλωσε «ανήσυχος για την ανεπίτρεπτη παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Έλληνας πρωθυπουργός - με αφορμή τις «σημαντικές αυξήσεις στις αφίξεις στην Κρήτη μετά από μια μακρά περίοδο ηρεμίας» - τόνισε ότι «η ΕΕ πρέπει να παρέχει κάθε στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής».

Από την πλευρά του ο Αντόνιο Κόστα συνεχάρη την Ελλάδα «για ό,τι έχει καταφέρει την τελευταία 10ετια». «Είναι εντυπωσιακό το πώς ανακάμψατε. Τώρα έχετε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς μακροοικονομικά θεμέλια» πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο ίδιος τόνισε την «πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση» της Ελλάδας για την οποία είπε «είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής» ενώ συντάχθηκε με την άποψη Μητσοτάκη ότι «αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα