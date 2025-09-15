Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

 15.09.2025 - 13:15
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να ελπίζει για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στα κατεχόμενα, είπε ότι συζήτησαν για τη διαδικασία, για την επόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε μερικές εβδομάδες.

Γι' αυτό ήρθα εδώ, είπε, για την προετοιμασία και για αναφορά στον Γενικό Γραμματέα για το πώς έχουν τα πράγματα.

Είπε ότι με τον κ. Τατάρ συζήτησαν για τις επιτροπές και τη σημασία τους, τη σημασία της προσπάθειας να έρθουν κοντά οι άνθρωποι για το μέλλον. Αυτό κάνουν οι επιτροπές και αυτό το κάνουν πολύ καλά, συνέχισε.

Η κ. Ολγκίν είπε ακόμη ότι αύριο θα συναντηθεί με την Επιτροπή Νεολαίας, την οποία όπως είπε, και οι δύο ηγέτες υποστηρίζουν πολύ σθεναρά, κάτι που χαρακτήρισε πολύ θετικό. Επίσης, είπε ότι θα έχει συναντήσεις με το Εμπορικό Επιμελητήριο, ξεχωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, ενώ θα μεταβεί και στα κοιμητήρια για να δει από κοντά την εργασία που γίνεται.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών, κατέληξε.

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

