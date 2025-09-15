Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Υποδεχόμενος τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «προσβλέπω στις συζητήσεις μας, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών διεθνών συνθηκών. Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αλλά και για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή μας».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση τους λαμβάνει χώρα λίγο πριν την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική.

Τέλος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που ξεκίνησε το 2006 είναι πολύ σημαντική.