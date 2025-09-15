Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

 15.09.2025 - 13:12
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Υποδεχόμενος τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «προσβλέπω στις συζητήσεις μας, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών διεθνών συνθηκών. Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αλλά και για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή μας».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση τους λαμβάνει χώρα λίγο πριν την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική.

Τέλος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που ξεκίνησε το 2006 είναι πολύ σημαντική.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με 3ετή αναστολή

 15.09.2025 - 12:58
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

 15.09.2025 - 13:14

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

  •  15.09.2025 - 13:12
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

  •  15.09.2025 - 13:15
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 10:32
Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

  •  15.09.2025 - 14:28
Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

  •  15.09.2025 - 12:41
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 13:52
Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.09.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα