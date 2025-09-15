Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΥπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με 3ετή αναστολή
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με 3ετή αναστολή

 15.09.2025 - 12:58
Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με 3ετή αναστολή

Συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, επέβαλε πριν από λίγο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Οι παραπάνω ποινές είναι με αναστολή επί τριετία.

Νωρίτερα το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και για τους δύο καταδικασθέντες.

Εκφωνώντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.

Πάντως η εισαγγελέας στην πρότασή της επί των ελαφρυντικών αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, τόνισε πως σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενη του, Μαρία Μαραγγέλη, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

«Η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση έχει λευκό ποινικό μητρώο», είπε η εισαγγελέας για τον Δεστεμπασίδη ενώ για
τη Μαραγγέλη ανέφερε: «Μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Η σημερινή ετυμηγορία του δικαστηρίου ήρθε περίπου οκτώ χρόνια μετά τους ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis.

Υπενθυμίζεται ότι με πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζελο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη. Οι πράξεις που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά περίπτωση, δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία. Εν ολίγοις υποστήριζαν πως τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα τα Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή με σκοπό να ευνοήσουν την φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα όμως απ’ όσα και οι Μαραγγελη και Δεστεμπασίδης είχαν καταθέσει δεν απεδείχθη και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για εννέα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

 15.09.2025 - 12:41
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

 15.09.2025 - 13:12
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την 18η Διάσκεψή τους, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί»

  •  15.09.2025 - 13:12
Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

Ολγκίν μετά από Τατάρ: Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη συνομιλιών

  •  15.09.2025 - 13:15
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 10:32
Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

Πότε βγαίνει η απόφαση στη δίκη εντός δίκης για τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια

  •  15.09.2025 - 14:28
Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα εναντίον 25χρονου - Επιτέθηκε σε αστυνομικό σε πορεία οπαδών στη Λάρνακα

  •  15.09.2025 - 12:41
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τη γ@@@ τουρκική σημαία από εδώ και φύγετε» - Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 13:52
Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

Μονή Αββακούμ: Πολυάσχολοι οι καθαιρεμένοι μοναχοί – Μαζεύουν σταφύλια, ράβουν και φτιάχνουν δάκτυλα – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.09.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα