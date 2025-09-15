Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με 3ετή αναστολή

Νωρίτερα το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και για τους δύο καταδικασθέντες.

Εκφωνώντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροι τους.

Πάντως η εισαγγελέας στην πρότασή της επί των ελαφρυντικών αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, τόνισε πως σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενη του, Μαρία Μαραγγέλη, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

«Η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση έχει λευκό ποινικό μητρώο», είπε η εισαγγελέας για τον Δεστεμπασίδη ενώ για

τη Μαραγγέλη ανέφερε: «Μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του διαβατηρίου διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Η σημερινή ετυμηγορία του δικαστηρίου ήρθε περίπου οκτώ χρόνια μετά τους ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis.

Υπενθυμίζεται ότι με πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζελο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη. Οι πράξεις που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά περίπτωση, δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία. Εν ολίγοις υποστήριζαν πως τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα τα Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή με σκοπό να ευνοήσουν την φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα όμως απ’ όσα και οι Μαραγγελη και Δεστεμπασίδης είχαν καταθέσει δεν απεδείχθη και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για εννέα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα.