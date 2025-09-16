Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΗράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»

 16.09.2025 - 13:07
Ηράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»

Σοβαρό ατύχημα για έναν άνδρα, το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από έκρηξη ηλεκτρονικού τσιγάρου στο στόμα του την ώρα που το χρησιμοποιούσε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με βαριές κακώσεις στο στόμα και στα δόντια, ενώ την επόμενη ημέρα επισκέφθηκε τον οδοντίατρο για περαιτέρω αποκατάσταση.

Ο άτυχος άντρας περιγράφει ότι είχε βάλει το ηλεκτρονικό τσιγάρο να φορτίσει για λίγα λεπτά και αμέσως μετά, στην πρώτη τζούρα, έγινε η έκρηξη. Η μπαταρία εκτοξεύτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου, χτύπησε στην πόρτα και προκάλεσε φωτιά που έκαψε μέρος της ντουλάπας. «Αν δεν είχε φύγει το παιδί μου, μπορεί να τον είχε χτυπήσει η μπαταρία», λέει συγκλονισμένος, επισημαίνοντας πόσο τυχερός ήταν που ο μικρός του γιος δεν τραυματίστηκε.

ekrhxh hlektroniko tsigaro

Ηλεκτρονικό τσιγάροΗλεκτρονικό τσιγάρο

«Έχω χάσει δύο δόντια και έχουν σπάσει ακόμη τέσσερα, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω ούτε να φάω», λέει στο newsit.gr.

ΝτουλάπαΗ ντουλάπα του θύματος που πήρε φωτιά

«Πριν από 7 μήνες είχα αγοράσει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και την Τετάρτη το βράδυ το έβαλα να φορτίζει περίπου για 15 λεπτά και μετά από λίγο ήρθε ο μικρός ο γιος μου να με καληνυχτίσει. Αφού έφυγε το παιδί, το πήρα να τραβήξω μια τζούρα και ξαφνικά ανατινάχτηκε στο στόμα μου.

Η μπαταρία πετάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου στην πόρτα και αν δεν είχε φύγει ο γιος μου θα τον είχε χτυπήσει, σκεφτείτε πήρε φωτιά η μπαταρία και κάηκε κ η ντουλάπα. Έχω πάθει σοβαρή ζημιά. Αυτή την στιγμή έχω χάσει δύο δόντια και έχουν σπάσει ακόμη 4 και τα έχουμε στερεώσει με σιδεράκια, μήπως και ξανά κολλήσουν. Μετά έκανα ράμματα στο στόμα και στα ούλα γιατί έχανα πολύ αίμα. Δεν μπορώ να μιλάω αλλά ούτε να τρώω, πονάω. Αλλά σχετικά με το κατάστημα που πήρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχω βάλει την δικηγόρο μου να δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε».

Σοκάρουν τα τραύματα από την έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρουΣοκάρουν τα τραύματα από την έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου

«Θα πρέπει να φροντίζουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να λειτουργεί σωστά»

Για το περιστατικό μας μίλησε και ο Κώστας Σκρέζος, υπεύθυνος σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων.

«Αντίστοιχο περιστατικό με αυτό της Κρήτης έγινε ξανά πριν από μερικά χρόνια. Το μόνο που μπορεί να σκάσει σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι η μπαταρία. Στο προηγούμενο περιστατικό ο άνθρωπος την είχε στην τσέπη του, έσκασε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Ταυτόχρονα στην τσέπη του είχε τα κλειδιά του.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν οι δύο πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά ή κέρματα, μπορεί να επηρεαστεί η μπαταρία. Αν θέλουμε κάπως να μεταφέρουμε τη μπαταρία του ηλεκρονικού τσιγάρου θα πρέπει να την έχουμε τοποθετήσει σε μια θήκη για τη δική μας ασφάλεια.

Επίσης το τσιγάρο λόγω της χρήσης που κάνουμε μαζεύει ακαθαρσίες μέσα, όπως σκόνη για παράδειγμα. Θα πρέπει 1-2 φορές τον χρόνο να το καθαρίζουμε. Και στους δύο πόλους. Μπορεί να πέσει κατά λάθος υγρό. Θα πρέπει να το φροντίζουμε για να λειτουργεί σωστά. Αν όλα γίνονται σωστά δεν πρέπει να ανησυχούμε σε καμία περίπτωση».

Το συμβάν στο Ηράκλειο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η λανθασμένη χρήση ή η ελαττωματική κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή συντήρηση και η προσεκτική φόρτιση των συσκευών είναι απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των χρηστών αλλά και για αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα των συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να περιοριστούν οι πιθανότητες να συμβούν ξανά ατυχήματα σαν κι αυτό στο Ηράκλειο.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος
Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές
VIDEO: Ο κούκλος χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της Άννας Βίσση - «TikTok βρες μου τον»
Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο: Όταν μια θέση στάθμευσης δεν είναι… αρκετή – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και εξαρτήματα - Τι να κάνετε αν τα έχετε - Δείτε λίστα

 16.09.2025 - 13:00
Επόμενο άρθρο

Ισόβια για τον Αφγανό δολοφόνο του αστυνομικού στο Μανχάιμ της Γερμανίας

 16.09.2025 - 13:19
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

  •  16.09.2025 - 10:58
Νεά εφαρμογή ειδοποιήσεων μέσω SMS για εφέδρους και εθνοφύλακες

Νεά εφαρμογή ειδοποιήσεων μέσω SMS για εφέδρους και εθνοφύλακες

  •  16.09.2025 - 10:27
Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα αναποδογυρίστηκε σε κεντρικό δρόμο – Στο σημείο ασθενοφόρο και Πυροσβεστική

Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα αναποδογυρίστηκε σε κεντρικό δρόμο – Στο σημείο ασθενοφόρο και Πυροσβεστική

  •  16.09.2025 - 10:47
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

  •  16.09.2025 - 10:01
Προειδοποίηση Ε/κ διαπραγματευτή σε βρετανικό ΜΜΕ για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα

Προειδοποίηση Ε/κ διαπραγματευτή σε βρετανικό ΜΜΕ για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα

  •  16.09.2025 - 11:55
Σε άνδρα 23 ετών ανήκει η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

Σε άνδρα 23 ετών ανήκει η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

  •  16.09.2025 - 11:25
Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

  •  16.09.2025 - 10:35
Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

  •  16.09.2025 - 12:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα