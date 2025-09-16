Ισόβια για τον Αφγανό δολοφόνο του αστυνομικού στο Μανχάιμ της Γερμανίας

Ο 26χρονος Αφγανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε πέντε πολίτες που παρακολουθούσαν την συγκέντρωση σε πλατεία του Μανχάιμ και στράφηκε κατόπιν εναντίον ενός από τους αστυνομικούς οι οποίοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Ο αστυνομικός υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα στα βαρύτατα τραύματά του. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, έχει στο μεταξύ αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί εδώ και χρόνια και είχε ταυτιστεί με την τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» και στόχος του εκείνη την ημέρα ήταν να σκοτώσει πρώτα τον επικριτή του ισλάμ και ομιλητή στην εκδήλωση Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ του Pax Europa, αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερους από τους υποστηρικτές του. Ο Σουλεϊμάν Αταέ ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε μεταμέλεια, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Σχετικά με το κίνητρό του, αναφέρθηκε στον πόλεμο της Γάζας, ο οποίος, όπως είπε, άλλαξε την ζωή του.

Ο Σουλεϊμάν Αταέ έφθασε στη Γερμανία το 2013 και υπέβαλε αίτηση ασύλου η οποία απορρίφθηκε, δεν του επιβλήθηκε ωστόσο άμεση υποχρέωση απέλασης, καθώς ήταν ανήλικος και μέχρι την επίθεση στο Μανχάιμ παρέμενε άγνωστος για τις αρχές. Τα τελευταία χρόνια ζούσε με την σύζυγο και τα δύο παιδιά τους στο Χέπενχαϊμ της Έσσης, περίπου 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μανχάιμ.

Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού πυροδότησε εκ νέου την συζήτηση σχετικά με τις απελάσεις αλλοδαπών εγκληματιών και λίγο αργότερα, η τότε κυβέρνηση (του Όλαφ Σολτς) ανακοίνωσε ότι θα επέτρεπε και πάλι την απέλαση και προς το Αφγανιστάν, παρότι δεν υπήρχε επικοινωνία με το καθεστώς των Ταλιμπάν. Τις τελευταίες εβδομάδες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι διεξάγει «τεχνικής φύσης» συνομιλίες με την Καμπούλ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο εξής θα επιστρέφουν στη χώρα τους «συχνά και με συντεταγμένο τρόπο» Αφγανοί μετανάστες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα