Κάλεσμα για κατάταξη γυναικών στην ΕΦ – Πότε και πού αναμένεται να γίνει - Τι ισχύει με τα κίνητρα
Κάλεσμα για κατάταξη γυναικών στην ΕΦ – Πότε και πού αναμένεται να γίνει - Τι ισχύει με τα κίνητρα

 17.09.2025 - 11:28
Κάλεσμα για κατάταξη γυναικών στην ΕΦ – Πότε και πού αναμένεται να γίνει - Τι ισχύει με τα κίνητρα

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το διάταγμα του υπουργού Άμυνας για εθελοντική κατάταξη γυναικών στην Εθνική Φρουρά.

Όλα είναι έτοιμα σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα σημειώνοντας ότι η κατάταξη θα γίνει εντός Οκτωβρίου στο ΚΕΝ Λεμεσού.

Εντός ημερών ο υπουργός Άμυνας θα προχωρήσει σε υπουργική απόφαση και τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα του Κράτους όπου θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάταξης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου «ο θεσμός αυτό από τη στιγμή που είναι εθελοντικός και δεν υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για να προσελκύσουν τις γυναίκες, οπότε δεν έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι θα προσελκύσουμε μεγάλους αριθμούς. Αλλά θέλαμε να δώσουμε τη νομοθεσία που συνεισφέρει και στην ισότητα των φύλων».

Πρόσθεσε πως «τα κίνητρα ήταν ένα θέμα που θέσαμε από την αρχή όταν το συζητήσουμε στη Βουλή αλλά υπήρχαν ανησυχίες για πρόβλημα ισότητας μεταξύ των δυο φύλων από την άλλη πλευρά καθώς η στράτευση για τους άνδρες είναι υποχρεωτική και θα υπήρχε ανισότητα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα δούμε στην πορεία για τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα κίνητρα είναι η μοριοδότηση για ΣΥΟΠ για προτίμηση μονάδας μετά τους έξι μήνες υπηρεσίας

Την απόφαση όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες με ευθύνη τη διαχείριση κρίσεων υπαχθούν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

