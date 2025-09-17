Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος ΥΚΑΝ σε καταστήματα στην Αμμόχωστο: Κατασχέθηκαν ύποπτα προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

 17.09.2025 - 18:45
Έφοδος ΥΚΑΝ σε καταστήματα στην Αμμόχωστο: Κατασχέθηκαν ύποπτα προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

Νέα επιχείρηση έρευνας σε καταστήματα, στην επαρχία Αμμοχώστου αυτή τη φορά, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν προϊόντα ελεγχόμενων φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών, διενήργησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας.

Η συντονισμένη επιχείρηση έρευνας διεξήχθη σε δύο καταστήματα. Συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας, καθώς και λειτουργοί των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υγείας.

Στο ένα κατάστημα εντοπίστηκαν 62 συσκευασίες προϊόντων, που πιστεύεται ότι περιέχουν την ουσία τετραϋδροκανναβινόλη – THC, καθώς και 24 συσκευασίες προϊόντων, που περιέχουν χειροποίητα τσιγάρα με φυτική ύλη.

Στο δεύτερο κατάστημα εντοπίστηκαν 21 συσκευασίες προϊόντων, που πιστεύεται ότι περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη – CBD, 5 συσκευασίες προϊόντων, που πιστεύεται ότι περιέχουν την ουσία τετραϋδροκανναβινόλη – THC και 5 ηλεκτρικά τσιγάρα στα οποία υπήρχε η αναγραφή THC, 20 συσκευασίες προϊόντων, που περιέχουν φυτική ύλη και 6 χειροποίητα τσιγάρα με φυτική ύλη, 3 συσκευασίες προϊόντων, που περιέχουν καφέ συμπαγή ουσία, και 4 συσκευασίες προϊόντων, οι οποίες κατακρατήθηκαν για εξετάσεις σε σχέση με την περί τροφίμων νομοθεσία.

Τα ανευρεθέντα προϊόντα κατακρατήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις, με την ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) και τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, να διερευνούν.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση* των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, τον Ιούνιο, 2022, αναφέρει ότι, προϊόντα που περιέχουν κανναβιδιόλη – CBD, κατατάσσονται ως φαρμακευτικά προϊόντα και για την εμπορία τους απαιτείται η έκδοση άδειας

κυκλοφορίας. Οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει χονδρική πώληση και πώληση τους προς το κοινό, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, απαγορεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

