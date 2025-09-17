Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

 17.09.2025 - 18:32
Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Παυλάκης, την ώρα που βρισκόταν σε ρεπορτάζ μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο 54χρονος οπερατέρ ένιωσε αδιαθεσία ενώ επέστρεφαν από ρεπορτάζ, γεγονός που τον ανάγκασε να σταματήσει προσωρινά την πορεία του στον δρόμο.

 

Πώς ο Γιώργος Παυλάκης «έφυγε» από τη ζωή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον συνάδελφό του ότι δεν αισθανόταν καλά, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους. Ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με γιατρό για οδηγίες και, επειδή ο καμεραμάν είχε ζάχαρο, κατανάλωσε δύο καραμέλες και για λίγο φάνηκε να συνέρχεται. Στη συνέχεια συνέχισαν μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου ο ίδιος οδηγούσε κανονικά μέχρι να σταθμεύσει το όχημά του.

Δυστυχώς, εκεί υπέστη καρδιακό επεισόδιο αμέσως μετά το παρκάρισμα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τριών γιατρών, που επί 45 λεπτά έκαναν ανάνηψη και εφάρμοσαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Στο τοπικό site flamis.gr αναφέρονται τα εξής: «Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα, ο Γιώργος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός, με τη βοήθεια όλων, τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

 17.09.2025 - 18:22
Επόμενο άρθρο

Έφοδος ΥΚΑΝ σε καταστήματα στην Αμμόχωστο: Κατασχέθηκαν ύποπτα προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

 17.09.2025 - 18:45
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

  •  17.09.2025 - 18:22
Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

  •  17.09.2025 - 19:03
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

  •  17.09.2025 - 19:30
Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

  •  17.09.2025 - 21:07
Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

  •  17.09.2025 - 17:47
Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

  •  17.09.2025 - 18:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα