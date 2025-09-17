Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Ο 54χρονος οπερατέρ ένιωσε αδιαθεσία ενώ επέστρεφαν από ρεπορτάζ, γεγονός που τον ανάγκασε να σταματήσει προσωρινά την πορεία του στον δρόμο.

Πώς ο Γιώργος Παυλάκης «έφυγε» από τη ζωή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον συνάδελφό του ότι δεν αισθανόταν καλά, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους. Ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με γιατρό για οδηγίες και, επειδή ο καμεραμάν είχε ζάχαρο, κατανάλωσε δύο καραμέλες και για λίγο φάνηκε να συνέρχεται. Στη συνέχεια συνέχισαν μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου ο ίδιος οδηγούσε κανονικά μέχρι να σταθμεύσει το όχημά του.

Δυστυχώς, εκεί υπέστη καρδιακό επεισόδιο αμέσως μετά το παρκάρισμα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τριών γιατρών, που επί 45 λεπτά έκαναν ανάνηψη και εφάρμοσαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Στο τοπικό site flamis.gr αναφέρονται τα εξής: «Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα, ο Γιώργος έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός, με τη βοήθεια όλων, τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά».