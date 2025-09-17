Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «δήμου», η κ. Ολγκίν και ο κ. Χαρμαντζί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται.

Ο κ. Χαρμαντζί ανέφερε ότι η διαπραγματευτική διαδικασία, η οποία περιορίστηκε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απέτυχε να παράγει αποτελέσματα που να αγγίζουν τις ζωές των κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να βαθαίνει περαιτέρω η απόγνωση γύρω από την ειρηνευτική διαδικασία και μια δίκαιη και συνολική λύση.

"Όχι μόνο δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία για νέα σημεία διέλευσης, βλέπουμε επιπλέον ότι το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου χρησιμοποιείται ως εργαλείο αντίποινων και τιμωρίας για θέματα όπως το περιουσιακό, που μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω μιας συνολικής λύσης", είπε.

«Η ψευδαίσθηση (του Ερσίν Τατάρ) για λύση δύο κρατών, που στερείται νομικής ή πολιτικής βάσης» και η άρνησή του να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δημιούργησε «μία αρένα στην οποία ο Χριστοδουλίδης, μπορεί να θέτει τους κανόνες και να παίζει μόνος του», είπε ο κ. Χαρμαντζί και δήλωσε ότι αυτό «εξυπηρετεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς στον νότο και για να σιγήσουν οι φωνές υπέρ της ειρήνης».

Ο κ. Χαρμαντζί αναφέρθηκε ακόμα τα παιδιά μικτών γάμων, υποστηρίζοντας ότι «η αποστέρηση των δικαιωμάτων ιθαγένειας» είναι «μια αδιαμφισβήτηση παραβίαση των συνταγματικών και διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Δήλωσε, ακόμα, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει καινοτόμες και εφικτές ιδέες για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές, είπε ότι η Λευκωσία έπαιξε ηγετικό ρόλο στη συνεργασία και επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο κοινοτήτων από τη δεκαετία του 1970. Πρότεινε, προκειμένου αυτό να πάει ένα βήμα παραπέρα, «ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δήμων βορρά και νότου στη Λευκωσία να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο που να στηρίζεται και να νομιμοποιείται από τη διεθνή κοινότητα».