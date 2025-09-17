Viral Βίντεο: Εφηύρε σουτιέν κατά της «απιστίας» που ξεκουμπώνει μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα του συντρόφου

Το λεγόμενο «σουτιέν αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων» δημιουργήθηκε σύμφωνα με το yahootech από έναν Ιάπωνα «εφευρέτη» που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Zaraworks και είναι ευρέως γνωστός για τη δημιουργία παράξενων συσκευών. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σουτιέν μια «φανταστική εφεύρεση» και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα μοναδικό πρωτότυπο και δεν σκοπεύει να το διαθέσει προς πώληση.

«Ένα σουτιέν που ξεκουμπώνει με δακτυλικό αποτύπωμα. Μόνο το αγόρι σου μπορεί να το λύσει!», γράφει στα ιαπωνικά η περιγραφή ενός βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο εφευρέτης.