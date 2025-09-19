Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

 19.09.2025 - 16:28
Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία επιστροφής εισφορών στο Ταμείο του ΓεΣΥ για ποσά που υπερβαίνουν τις €180.000, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  (ΟΑΥ), μετά την ψήφιση σχετικής τροποποίησης της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025:

  • Για εισφορές που καταβλήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η επιστροφή θα γίνεται από τον ΟΑΥ, με βάση τις υφιστάμενες αποφάσεις.
  • Για εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, η αρμοδιότητα περνά στον Έφορο Φορολογίας, μέσω της ετήσιας Φορολογικής Δήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Παράλληλα, με τις νέες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήματος επιστροφής. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους έξι (6) χρόνια από τη λήξη του έτους εισφορών για να υποβάλουν αίτημα στον ΟΑΥ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με το νέο έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, στην ενότητα «Χρηματοδότηση και Σφαιρικός Προϋπολογισμός».

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο 17000 (δωρεάν κλήση από Κύπρο) ή στο email info@gesy.org.cy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Λάβρος» ο Παύλος Μυλωνάς κατά Αστυνομίας: «Είναι ανίκανη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί» στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας

 19.09.2025 - 16:28
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

  •  19.09.2025 - 14:09
Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

  •  19.09.2025 - 14:39
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

  •  19.09.2025 - 13:49
VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

  •  19.09.2025 - 12:14
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα