Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025:

Για εισφορές που καταβλήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 , η επιστροφή θα γίνεται από τον ΟΑΥ, με βάση τις υφιστάμενες αποφάσεις.

, η επιστροφή θα γίνεται από τον ΟΑΥ, με βάση τις υφιστάμενες αποφάσεις. Για εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, η αρμοδιότητα περνά στον Έφορο Φορολογίας, μέσω της ετήσιας Φορολογικής Δήλωσης.

Παράλληλα, με τις νέες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήματος επιστροφής. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους έξι (6) χρόνια από τη λήξη του έτους εισφορών για να υποβάλουν αίτημα στον ΟΑΥ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με το νέο έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ, στην ενότητα «Χρηματοδότηση και Σφαιρικός Προϋπολογισμός».

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο 17000 (δωρεάν κλήση από Κύπρο) ή στο email info@gesy.org.cy.