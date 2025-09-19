Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑννίτα Δημητρίου: H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αννίτα Δημητρίου: H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς

 19.09.2025 - 16:39
Αννίτα Δημητρίου: H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς

H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς, δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε στα γραφεία του κόμματος με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις στην παρουσία της Αντιπρόεδρου και Bουλευτoύ, Σάβιας Ορφανίδου, του εκπρόσωπου Τύπου και Βουλευτή, Ονούφριου Κουλλά και του Μάριου Παπαγεωργίου, επικεφαλής της αρμόδιας Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Δημητρίου είπε πως «αν και δεν τηρήθηκε η δέουσα διαβούλευση και προεργασία διαπιστώνουμε με ικανοποίηση πως το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να επανεξετάζει κάποιες από τις προβληματικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης μετά και από τις δικές μας αντιδράσεις».

Το σίγουρο, σημείωσε, «είναι ότι η οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς. Η Κύπρος οφείλει να διατηρήσει το ευνοϊκό επιχειρηματικό της περιβάλλον και να συνεχίσει να προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις».

Όπως είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ «ο στόχος μας μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση είναι σαφής, να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

«Όλα αυτά, φυσικά, με σεβασμό στα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους, ώστε να διατηρήσουμε, και όχι να διαταράξουμε, τη σταθερότητα που με πολύ κόπο και θυσίες κτίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια», σύμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο ΣΕΛΚ αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη συνάντηση, παρέθεσε προβληματισμούς και επιφυλάξεις, σε σχέση με πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, κυρίως σε ό,τι αφορά διατάξεις, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις ξένες επενδύσεις.

Η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τον Σύνδεσμο ότι όταν τα νομοσχέδια κατατεθούν στη Βουλή «θα μελετηθούν διεξοδικά» και ότι θα λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

 19.09.2025 - 16:28
Επόμενο άρθρο

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

 19.09.2025 - 16:44
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

  •  19.09.2025 - 17:00
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

  •  19.09.2025 - 17:44
Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

  •  19.09.2025 - 16:44
Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

  •  19.09.2025 - 16:28
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα