Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

 19.09.2025 - 16:44
Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Το 19ο πακέτο κυρώσεων προς την Μόσχα ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας πως η Ένωση θα συνεχίσει την πορεία στήριξης της Ουκρανίας και η επιτιθέμενη Ρωσία θα πρέπει να πληρώσει για όσα εξακολουθεί να κάνει.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Κομισιόν εξειδίκευσε τις νέες κυρώσεις σε τρεις διαφορετικούς οικονομικούς τομείς:

Αρχικά υπογράμμισε πως πλέον απαγορεύεται η εισαγωγή και αγορά και ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από όλες τις χώρες μέλη και πως αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται σε συνέχεια της σχετικής απαγόρευσης που ισχύει και για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Επιπλέον, επιβάλλεται μείωση στο ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια.  Επίσης η Κομισιόν υπογράμμισε πως πλέον οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ρωσίας αποκλείονται από όλες τις διαδικασίες και τις δράσεις τους – πέρα από τις ενέργεια δραστηριοποιούνται και στον τραπεζικό κλάδο – από την Ένωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε δεύτερο βαθμό η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως νέες κυρώσεις επιβάλλονται σε ακόμη 118 ρωσικά πλοία του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας μέσω του οποίου η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει και να πουλά σε τρίτες αγορές ρωσική ενέργεια. Σήμερα η Ένωση έχει στην σχετική λίστα με τις κυρώσεις περισσότερα από 500 σκάφη – όχι όλα ρωσικά με την επικεφαλής της Κομισιόν να σημειώνει πως η συγκεκριμένη λίστα θα αναθεωρείται διαρκώς και πάντα σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που θα λαμβάνονται.

Ακόμα «για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες».

Τρίτος άξονας των κυρώσεων, οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε πως οι ενέργειες των συμμάχων της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν την «σε κρίσιμη κατάσταση ρωσική οικονομία» - όπως ανέφερε και παρουσίασε συνοπτικά ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την αξιοποίηση των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως υπάρχει ήδη σχεδιασμός στο τελικό στάδιο για ένα νέο ομολογιακό δάνειο προς την Ουκρανία το οποίο θα έχει ως εγγύηση τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο το Κίεβο θα κληθεί να πληρώσει όταν η Ρωσία ξεκινήσει, μετά τον πόλεμο, να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Δείτε τις σχετικές δηλώσεις:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αννίτα Δημητρίου: H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς

 19.09.2025 - 16:39
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

 19.09.2025 - 17:00
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

  •  19.09.2025 - 17:00
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: 29χρονος συνελήφθη μετά από άγρια πορεία – Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, κινδύνευσαν πεζοί

  •  19.09.2025 - 17:44
Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG για τα κράτη μέλη

  •  19.09.2025 - 16:44
Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

Αλλάζει η διαδικασία επιστροφής εισφορών ΓεΣΥ – Τι ισχύει για ποσά άνω των €180.000

  •  19.09.2025 - 16:28
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα