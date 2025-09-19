ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

«Χωρίς να μπορώ να δημοσιοποιήσω τι μου λέει όταν μένουμε μόνοι, και καμιά φορά του ζητάω να μείνουμε μόνο -καμιά φορά και χωρίς την παρουσία και των Ηνωμένων Εθνών- είναι ένας άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα, παρουσιάζει τα δεδομένα όπως ο ίδιος τα θεωρεί και υπάρχει μια συνεννόηση», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε πως «δεν είναι το ίδιο που βλέπουμε στις επίσημες φωτογραφίες και βίντεο όταν συναντιόμαστε οι δυο μας».

Όσον αφορά το Κυπριακό, τόνισε ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα της χώρας. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον της χώρας μας. Βλέπετε τι γίνεται στη Γάζα. Δεν υπάρχουν παγωμένες διενέξεις. Πέραν από αυτό, έχουμε την υποχρέωση να επανενώσουμε την πατρίδα μας… σκεφτείτε την Κύπρο επανενωμένη, πόσες περισσότερες προοπτικές και δυναμική θα έχει. Είναι δύσκολα τα πράγματα και οι συνθήκες αλλά καταφέραμε, όπως είπε και ο ΓΓ του ΟΗΕ, να σπάσουμε το αδιέξοδο και να δημιουργείται μια προοπτική, πάνω στην οποία θα χτίσουμε για να φτάσουμε στον στόχο μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για ανασχηματισμό ακούμε και ανασχηματισμό δεν βλέπουμε – Πώς σχολιάζει ο ΠτΔ

Την «Κληριδική» συνταγή ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξηγώντας ότι θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό όποτε νιώθει ο ίδιος ότι πρέπει να το κάνει.

«Δεν επηρεάζομαι από όσα γράφονται ή λέγονται καθημερινά. Θεωρώ ότι είμαι σε θέση να αξιολογήσω τον κάθε υπουργό και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου καθημερινά, και όταν νιώσω ότι πρέπει να προχωρήσω σε κάποια αλλαγή θα το πράξω. Σίγουρα θα είναι σε μια στιγμή που δεν το περιμένει κανείς», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.