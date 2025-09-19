Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

 19.09.2025 - 17:00
ΠτΔ στο «Τ»: Ξεκαθαρίζει για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης – Αποκαλύπτει πώς είναι ο Ερσίν Τατάρ πίσω από τις κάμερες – Δείτε βίντεο

Σε μια πρωτότυπη συνέντευξη για τα κυπριακά δεδομένα στην κάμερα του ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, o Νίκος Χριστοδουλίδης μιλάει για τον «άνθρωπο» Ερσίν Τατάρ και το πώς είναι πίσω από τις κάμερες. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει το τοπίο για ενδεχόμενο πρόωρο ανασχηματισμό στην Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

«Χωρίς να μπορώ να δημοσιοποιήσω τι μου λέει όταν μένουμε μόνοι, και καμιά φορά του ζητάω να μείνουμε μόνο -καμιά φορά και χωρίς την παρουσία και των Ηνωμένων Εθνών- είναι ένας άνθρωπος που εκφράζεται ελεύθερα, παρουσιάζει τα δεδομένα όπως ο ίδιος τα θεωρεί και υπάρχει μια συνεννόηση», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε πως «δεν είναι το ίδιο που βλέπουμε στις επίσημες φωτογραφίες και βίντεο όταν συναντιόμαστε οι δυο μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

Όσον αφορά το Κυπριακό, τόνισε ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα της χώρας. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον της χώρας μας. Βλέπετε τι γίνεται στη Γάζα. Δεν υπάρχουν παγωμένες διενέξεις. Πέραν από αυτό, έχουμε την υποχρέωση να επανενώσουμε την πατρίδα μας… σκεφτείτε την Κύπρο επανενωμένη, πόσες περισσότερες προοπτικές και δυναμική θα έχει. Είναι δύσκολα τα πράγματα και οι συνθήκες αλλά καταφέραμε, όπως είπε και ο ΓΓ του ΟΗΕ, να σπάσουμε το αδιέξοδο και να δημιουργείται μια προοπτική, πάνω στην οποία θα χτίσουμε για να φτάσουμε στον στόχο μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για ανασχηματισμό ακούμε και ανασχηματισμό δεν βλέπουμε – Πώς σχολιάζει ο ΠτΔ

Την «Κληριδική» συνταγή ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξηγώντας ότι θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό όποτε νιώθει ο ίδιος ότι πρέπει να το κάνει.

«Δεν επηρεάζομαι από όσα γράφονται ή λέγονται καθημερινά. Θεωρώ ότι είμαι σε θέση να αξιολογήσω τον κάθε υπουργό και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου καθημερινά, και όταν νιώσω ότι πρέπει να προχωρήσω σε κάποια αλλαγή θα το πράξω. Σίγουρα θα είναι σε μια στιγμή που δεν το περιμένει κανείς», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

